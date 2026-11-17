Giordania e Iraq bloccano Telegram per motivi di sicurezza. Le autorità accusano l'app di non aver rimosso contenuti estremisti entro i termini stabiliti.

Le autorità governative della Giordania e dell' Iraq hanno annunciato ufficialmente che bloccheranno l'accesso al servizio di messaggistica Telegram a partire dal 16 novembre. Questa decisione congiunta nasce da motivi di sicurezza nazionale e mira a contrastare la diffusione di contenuti estremisti e radicalizzanti nella regione del Medio Oriente.

Le motivazioni ufficiali del blocco

La Direzione della Pubblica Sicurezza in Giordania ha giustificato il provvedimento dichiarando la necessità di proteggere i cittadini dai tentativi di propaganda violenta. Il contesto temporale è critico, poiché l'ordine è arrivato tre settimane dopo un attacco mortale contro una chiesa nel sud della Giordania e meno di due settimane dopo l'uccisione di un agente di sicurezza in un agguato con arma da taglio nella capitale ammanita.

Also read Giordania Blocca Telegram per Sicurezza Nazionale

Nello stesso momento, l'Autorità per i media e le comunicazioni dell'Iraq ha espresso le sue perplessità circa la compliance di Telegram. L'organismo di regolamentazione di Baghdad ha affermato che l'app non ha fatto abbastanza per prevenire la pubblicazione di contenuti offensivi e non ha aderito alle leggi locali sulla gestione dei dati e sulla sicurezza informatica.

La posizione di Telegram e Pavel Durov

Il team stampa di Telegram ha risposto alle accuse con un comunicato diretto a Reuters, sottolineando che l'azienda compie sforzi estesi per combattere il terrorismo. L'app sostiene che tali iniziative vanno oltre i semplici requisiti legali, utilizzando sistemi automatizzati avanzati e moderatori supportati dall'intelligenza artificiale per monitorare proattivamente le aree pubbliche della piattaforma.

Advertisement

Pavel Durov, il fondatore russo-nato dell'applicazione, che vive in esilio a Dubai e possiede le cittadinanze degli Emirati Arabi e della Francia, nega qualsiasi responsabilità. Egli ha ribadito che Telegram ha superato gli obblighi di moderazione e cooperazione con le autorità per combattere la criminalità, sebbene Durov sia attualmente oggetto di indagini in Francia e Russia per presunta facilitazione di attività terroristiche.

Storico e impatti futuri per gli utenti

L'Iraq ha bloccato precedentemente l'app nel 2023, citando preoccupazioni per la sicurezza nazionale e la presunta gestione impropria dei dati personali degli utenti. Il servizio era stato ripristinato dopo una settimana, quando la società aveva risposto alle richieste delle autorità di sicurezza. Questa volta, le autorità irachene hanno concesso alla società 30 giorni per adeguarsi, senza specificare le conseguenze di un eventuale mancato rispetto.

Il blocco rappresenta un colpo significativo per la vasta rete di utenti che utilizza Telegram per condividere notizie e file in Medio Oriente. Militanti hanno storicamente sfruttato app di messaggistica per coordinare attacchi, rendendo questa misura un tentativo di interruzione delle comunicazioni illegali da parte dei governi di Amman e Baghdad.