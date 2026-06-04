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📆6/4/2026 3:10 PM
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Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato che il governo interverrà con un decreto ministeriale per prorogare il taglio delle accise in scadenza il 6 giugno.

Il ministro dell' Economia , Giancarlo Giorgetti , ha annunciato che il governo interverrà con un decreto ministeriale per prorogare il taglio delle accise in scadenza il 6 giugno.

Il ministro ha precisato che l'entità del taglio delle accise dovrà essere valutata in base alla disponibilità finanziaria e alle condizioni di mercato. Il decreto attualmente in vigore prevede uno sconto di 6,1 centesimi per la benzina e di 12,2 centesimi per il diesel, ma potrebbe essere rimodulato a partire da sabato 7 giugno. Il prezzo della benzina si attesta a 1,930 euro al litro, mentre il diesel tocca i 1,988 euro.

Non è ancora chiaro se il governo sostituirà il taglio delle accise con un bonus di 100 euro destinato alle famiglie con Isee fino a 100mila euro

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