Giorgia Cardinaletti e Francesco Bechis in procinto di sposarsi: ecco le prove

La giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e il compagno Francesco Bechis sarebbero vicini al matrimonio. Le indiscrezioni, rilanciate da un settimanale, parlano di un anello di fidanzamento e di un sopralluogo in una chiesa a Roma. La relazione, iniziata in segreto, è ora pubblica e i preparativi procedono spediti.

La popolare giornalista Rai Giorgia Cardinaletti e il suo compagno Francesco Bechis , cronista politico, sembrano aver deciso di compiere il grande passo. Le voci su un possibile matrimonio si sono fatte sempre più insistenti, soprattutto dopo che Cardinaletti è stata avvistata con un vistoso anello di fidanzamento al dito anulare sinistro durante le trasmissioni.

A rilanciare con forza l'indiscrezione è stato un noto settimanale, che ha pubblicato alcuni scatti che ritraggono la coppia mentre visita la Basilica di Santa Maria sopra Minerva a Roma, a pochi passi dal Pantheon. Secondo il magazine, le fotografie documenterebbero un sopralluogo per scegliere il luogo in cui celebrare le nozze. I preparativi, quindi, sarebbero già avviati e procedono speditamente, tanto da far pensare a tempi di realizzazione piuttosto rapidi.

Le prime voci su una frequentazione tra i due erano emerse nel dicembre 2025, quando si erano presentati insieme a un premio giornalistico. Bechis era tra i premiati della serata. In realtà, la loro relazione sarebbe iniziata già da alcuni mesi prima di quell'evento pubblico, ma i due avevano scelto di tenerla privata per proteggerla dall'attenzione mediatica.

Dopo la prima apparizione ufficiale, la coppia è stata paparazzata più volte: durante una passeggiata per le vie del centro, mano nella mano, e in altre occasioni. Non molto tempo fa, l'anello di Cardinaletti ha catturato l'attenzione dei telespettatori durante una diretta tv, diventando il simbolo tangibile della prospettiva nozze. Il giornale conferma che si tratta proprio dell'anello di fidanzamento, un pezzo con diversi carati. Sembra quindi che Bechis abbia fatto la proposta e che la giornalista abbia risposto positivamente.

Per ora, data e luogo esatto del matrimonio restano riservati, ma la ricerca di una chiesa a Roma fa ipotizzare che le nozze possano tenersi entro l'anno. La differenza di età tra i due, otto anni (Cardinaletti è nata nel 1987, Bechis nel 1995), non sembra aver rappresentato un ostacolo.

La storia tra i due colleghi, nata tra i corridoi dell'informazione, si prepara quindi a scrivere un nuovo capitolo, con il debutto della più nota mezzobusto della televisione italiana in abito da sposa





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