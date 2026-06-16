Giorgia e Emanuel Lo: 'Non ci siamo accorti del borseggio, ce ne siamo resi conto solo dopo aver visto il video'

La coppia ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire quanto accaduto nel video diventato virale negli ultimi giorni. Hanno spiegato che non si sono resi conto di ciò che stava accadendo a pochi metri da loro e che non hanno percepito una situazione di pericolo.

Alessandro Borghi: Recito un film completamente in spagnolo. Voglio mettermi alla prova, altrimenti la vita è una noia mortale. Emanuel Lo , Giorgia e un fotogramma del video di @Nark.tattoo nel quale si vede il tentativo di borseggio.

Dopo ore di commenti sui social, Giorgia ed Emanuel Lo hanno deciso di intervenire pubblicamente per chiarire quanto accaduto nel video diventato virale negli ultimi giorni. La coppia è finita al centro delle discussioni dopo la diffusione di un filmato che li ritrae nel centro di Roma mentre, a pochi passi da loro, un uomo anziano viene avvicinato da un giovane che tenta di infilare la mano nella sua tasca.

Fortunatamente la vittima si accorge subito di quanto sta accadendo e riesce a mettere in fuga il presunto borseggiatore senza subire il furto. Dalle immagini sembrava che Emanuel Lo e Giorgia si fossero accorti di cosa fosse successo, ma oggi i due hanno deciso di raccontare la loro versione dei fatti attraverso una nota congiunta pubblicata nelle Instagram Stories.

'Purtroppo io e Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma, ce ne siamo resi conto vedendo il video online', ha scritto Giorgia. La cantante ha poi spiegato che, nel momento in cui si è verificato l'episodio, né lei né il compagno avevano percepito una situazione di pericolo: 'C'erano diverse persone, stavamo parlando tra di noi e abbiamo sentito solo un signore chiedere ad un altro di non appoggiarsi a lui mentre saliva la scala e l'altro chiedere scusa.

Non abbiamo, e aggiungo purtroppo, percepito un pericolo o una situazione in cui fosse necessario intervenire'. Nel messaggio condiviso sui social, la coppia ha anche espresso dispiacere per le interpretazioni emerse dopo la diffusione del filmato: 'Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso perché chi conosce me o Emanuel sa che non siamo persone che si girano dall'altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà'. Lo stesso messaggio è stato condiviso da Emanuel.

Parole con cui Giorgia ed Emanuel Lo hanno voluto mettere fine alle polemiche, sottolineando come la loro mancata reazione sia stata dovuta esclusivamente al fatto di non essersi resi conto di ciò che stava realmente accadendo a pochi metri da loro. Giorgia ed Emanuel Lo assistono a un borseggio in diretta a Roma. Il video (e il gesto del prof di Amici





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