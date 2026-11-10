Giorgia Last Call su Canale 5: scaletta e ospiti con Annalisa, Emma e Irama

Giorgia porta in prima serata su Canale 5 il concerto Last Call, con scaletta, tributi a Prince e Pino Daniele e tre duetti con Annalisa, Emma e Irama.

Giorgia celebra la conclusione di due anni di tour con Last Call, il concerto-evento che approda in prima serata su Canale 5. Lo spettacolo, diretto da Luigi Antonini, riporta sul piccolo schermo alcuni dei successi più importanti della carriera della cantante, affiancati da tre protagonisti della musica italiana: Annalisa, Emma e Irama.

Il programma nasce dal gran finale del tour, andato in scena davanti a un palazzetto sold out. Il percorso musicale che lo ha preceduto comprende oltre 40 date in tutta Italia e 290mila biglietti venduti. Sul palco accompagna Giorgia una band di undici musicisti.

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Scaletta: i grandi successi e le novità di Giorgia

La scaletta di Last Call ripercorre la carriera di Giorgia attraverso i brani che l'hanno consacrata e le hit più recenti, scelti tra quelli più amati dal pubblico.

Nel programma trovano spazio Gocce di memoria, Di sole e d'azzurro, Come saprei, E poi, Il mio giorno migliore e Vivi davvero. Accanto ai classici compaiono anche Parafulmini, tra le novità più recenti della cantante.

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Tra i momenti di maggiore rilievo della serata c'è La cura per me, il singolo che ha ottenuto la certificazione doppio platino. Il brano ha superato i 180 milioni di stream globali ed è diventato il secondo singolo più venduto del 2025.

Duetti con Annalisa, Emma e Irama sul palco

Lo show prevede tre duetti con ospiti della scena musicale italiana, ciascuno con un repertorio diverso. Annalisa raggiunge Giorgia sul palco per reinterpretare Skyfall, il celebre brano di Adele.

Emma è protagonista dell'omaggio a Pino Daniele, eseguito sulle note di Vento di passione. Irama, invece, duetta con Giorgia in Buio, completando il trio di ospiti annunciati per la serata.

Accanto ai duetti, lo spettacolo include anche un tributo a Prince con Purple Rain, uno dei brani più iconici del musicista americano. Il momento dedicato al cantante statunitense amplia il percorso dello show oltre il repertorio personale di Giorgia.

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Impatto dello show e messa in onda su Canale 5

Last Call va in onda in prima serata su Canale 5 e offre al pubblico televisivo il concerto che conclude il tour, senza che sia necessario aver assistito alle date dal vivo. La messa in onda porta sul piccolo schermo un live costruito attorno a una carriera lunga e alle collaborazioni con artisti di generazioni e stili diversi.

Il concerto segna la chiusura di un ciclo di spettacoli iniziato con il tour e rappresenta per Giorgia il passaggio dal palazzetto alla televisione generalista. Per gli spettatori, la scelta della prima serata garantisce un accesso diretto a una scaletta che unisce i brani storici e le canzoni più recenti.