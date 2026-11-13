Giorgia madre: i segreti sulla crescita di Samuel e la nascita in casa

Giorgia svela a Tg1 Talks i retroscena su suo figlio Samuel, la gravidanza a casa e la relazione musicale con Anna Pepe. L'intervista completa.

L'artista Giorgia ha condiviso con il pubblico di Tg1 Talks, ospite dell'intervistatrice Giorgia Cardinaletti, dettagli inediti della sua vita familiare. La cantante ha aperto il suo cuore parlando del figlio Samuel, oggi sedicenne, e del compagno Emanuel Lo. L'argomento centrale riguarda la dinamica genitoriale e le scelte educative adottate negli ultimi anni. La trasmissione ha permesso di conoscere meglio il legame quotidiano tra la mamma e il ragazzo adolescente.

La comunicazione musicale con il figlio

Il rapporto con Samuel si basa fortemente sulla condivisione musicale e sullo scambio di gusti artistici. La cantante ascolta prevalentemente le playlist decise dal figlio durante gli spostamenti in auto. Non le è preclusa una futura collaborazione con la giovane trapper Anna Pepe, apprezzata dalla famiglia. Samuel ha definito loro delle baddies, un'etichetta che Giorgia accetta volentieri. Hanno ascoltato ripetutamente l'album di esordio di Anna Pepe insieme.

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Anche Gemitaiz fa parte delle loro abitudini d'ascolto, sebbene sia stato scoperto dalla cantante. Tuttavia, ora la scelta della colonna sonora spetta esclusivamente a Samuel. Questo processo ha permesso all'artista di aggiornarsi costantemente sui trend musicali giovanili. Il rispetto reciproco nella scelta degli ascoltati è fondamentale per la loro intesa.

Gestione della maternità e scuola

Giorgia ammette di essere una madre molto presente e talvolta percepita come invadente. Riconosce di essere un po' un rompi palle nella gestione della scuola e delle routine quotidiane. Ha aderito a tutte le chat di classe per tenere sotto controllo i dettagli. Il padre non leggeva i messaggi, portando alla scoperta di gite con pochissimo anticipo. Per questo motivo ha rimosso il padre da ogni gruppo, compresa quella condominiale.

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La convivenza con un adolescente prevede momenti di grande intelligenza e altri di conflitto aperto. Le conversazioni includono scambi intellettuali favolosi e molta autoironia. Parallelamente, ci sono litigi frequenti sui compiti e sull'ordine delle stanze. La cantante sottolinea l'importanza di essere costantemente sul pezzo per guidare il figlio.

La gravidanza e il parto in casa

Samuel è nato dopo sette anni di attesa per la coppia. La decisione di far partorire il bambino in casa fu presa quasi all'ultimo momento. Giorgia voleva garantire un ambiente familiare e sicuro al piccolo. Aveva ricevuto consigli da un'amica che aveva già sperimentato questa strada. Viveva vicina a due ospedali, ma sentiva l'urgenza di restare in casa.

La gravidanza era iniziata con grandi paure e una percezione di rischio elevato. Durante i nove mesi, sentiva tutto intensamente fino alla vigilia del parto. L'arrivo di Samuel è stato accompagnato da un dolore atroce e disumano. Il processo è durato due ore terribili senza anestesia disponibile in tempo. La cantante ha descritto l'esperienza come una vera avventura genitori.

Le sfide dei primi anni di vita

I primi due anni di vita di Samuel sono stati caratterizzati dalla totale mancanza di sonno. La coppia si è sentita come degli zombie per tutta quella durata. Le notti insonni hanno reso la routine quotidiana molto complicata da gestire. Non hanno cercato aiuti esterni per risolvere il problema del sonno. Volevano gestire tutto autonomamente seguendo le loro convinzioni educative.

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La cantante ha ricordato anche una lite accesa con Emanuel Lo avvenuta con la porta aperta. La disputa ha coinvolto l'intero palazzo che ha sentito le discussioni. Questo episodio mostra l'intensità delle relazioni in una famiglia numerosa e vivace. Nonostante le difficoltà, il rapporto con il figlio rimane il punto focale della sua vita privata.