Giorgia Meloni presenta il bilancio di governo a Latina. Il focus su stabilità economica, opposizione alla sinistra e unità della coalizione di centro-destra.

Giorgia Meloni ha tenuto una lunga Conferenza stampa al Teatro D'Annunzio di Latina, presentando il bilancio del suo governo. La premier ha sottolineato la stabilità economica e la coerenza di Fratelli d'Italia nel tempo. Arianna Meloni ha difeso il ruolo politico della sorella minore.

Bilancio economico e stabilità nazionale

Giorgia Meloni ha rivendicato i risultati economici ottenuti nei suoi quattro anni di mandato. Il governo ha risparmiato miliardi sugli interessi del debito pubblico, afferma la premier. Meloni distingue la sua proposta politica dalla sinistra. Fratelli d'Italia vuole creare nuova ricchezza riducendo le tasse. La sinistra vorrebbe tassare la ricchezza esistente, sostiene Giorgia Meloni.

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La premier cita l'ex giornalista Indro Montanelli per criticare la sinistra. La sinistra aumenterebbe il numero di poveri quando governa, dice Meloni. Il reddito di cittadinanza ha prodotto zero posti di lavoro, afferma la premier. L'abolizione del sostegno ha creato 1 milione e 400mila nuovi posti di lavoro, dice Giorgia Meloni. Se Conte propone di ripristinarlo, è un motivo per non votarlo.

Coerenza politica e opposizione alla sinistra

Arianna Meloni ha difeso la coerenza di Fratelli d'Italia nel tempo. Le persone sono cresciute ma non hanno cambiato ideali, dice Arianna Meloni. Cita la rottura con Berlusconi del 2012 come prova di questa coerenza. Quella classe dirigente si ritirò a 40 giorni dal voto, ricorda Arianna Meloni. I sondaggi davano zero per cento al nuovo partito allora, dice Arianna Meloni.

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Oggi Fratelli d'Italia guida il governo della nazione, afferma Arianna Meloni. Nicola Procaccini ha elogiato Giorgia Meloni sul palco. Procaccini ha criticato le dichiarazioni di Nicola Zingaretti sulla povertà. La sinistra diceva che ci cambiavamo le mutande dieci volte al giorno, dice Nicola Procaccini. La sinistra vive di disuguaglianze, afferma Nicola Procaccini.

Sicurezza e valori dell'Occidente

Giorgia Meloni ha parlato di sicurezza e valori occidentali. La sicurezza non può essere data in appalto ad altri, dice Giorgia Meloni. La sinistra presta fianco all'islam politico, accusa Giorgia Meloni. Questo gioco è pericoloso per le istituzioni, afferma Giorgia Meloni. I valori dell'Occidente non sono negoziabili, dice Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni ha difeso il protocollo con l'Albania. Il modello è europeo, afferma Giorgia Meloni. Il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino ha aderito a Fratelli d'Italia. Mannino ha ringraziato Giorgia per non averlo lasciato solo, dice Giorgia Meloni. L'immigrazione deve essere gestita con fermezza, sostiene Giorgia Meloni.

Contesto locale e coalizione di governo

La sindaca di Latina Matilde Celentano ha salutato gli ospiti. Matilde Celentano ha difeso la coalizione locale contro Forza Italia. Forza Italia ha ritirato il suo assessore il 4 novembre, dice Matilde Celentano. Matilde Celentano ha detto che non sono subalterni a nessuno. Paolo Trancassini ha criticato l'uscita dalla giunta regionale, dice Paolo Trancassini. Paolo Trancassini ha definito l'atto grave un tradimento, dice Paolo Trancassini.

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Arianna Meloni ha commentato la coalizione a livello nazionale. La coalizione è una garanzia, afferma Arianna Meloni. I due premier più longevi vengono dal centro-destra, dice Arianna Meloni. Governiamo con sintonia e senso di responsabilità, afferma Arianna Meloni. Arianna Meloni ha detto che voterà solo alla fine della legislatura.