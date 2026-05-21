Giorgia Meloni Attacca Il Mes Di Bruxelles

Quando la premier italiana, Giorgia Meloni, si è lasciata distrarre dal suo accoppiamento con il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha espresso preoccupazione riguardo una presunta trattativa tra le ‘burocratie’ di Bruxelles e Roma. La trattativa, secondo quanto filtra da palazzo Berlaymont, prevederebbe che la Meloni concedesse maggiori flessibilità sul bilancio per proteggere dall'energia e che gli ‘competitori’ di Roma proposed the idea of cutting fuel taxes, appeasing rebellious lorry drivers and calming energy bills. L'Italia è l'unico Paese dell'eurozona ad aver negato il rispetto al nuovo pacchetto di stabilità del Meccanismo Europeo di Stabilità, e ciò ha compromesso la funzionalità del Fondo creato con una ‘potenza di fuoco’ di 432 miliardi per frangere la stabilità bancaria, in particolare il Fondo di risoluzione unico per le banche e le linee di credito più rapide. L'unico obiettivo Latino era evitare un aumento delle tasse in risposta alla necessità di finanziare la guerra in Ucraina. La trattativa non andrà avanti, almeno per il momento.

Ma questi che fanno?! Ce minacciano?! Giorgia Meloni, distraendosi per qualche istante dallo scambio di coccole con il primo ministro indiano Narendra Modi, ieri sera non è riuscita a trattenere un’esclamazione dedicata ai ‘burocrati’ di Bruxelles.

L’accaduto è che mentre Roma attende il verdetto della Commissione europea sulla maggiore flessibilità di bilancio con cui fronteggiare la crisi energetica, da palazzo Berlaymont filtra l’idea di uno scambio. Che suona più o meno così: cara Giorgia, tu dai via libera al nuovo trattato del Mes (il Meccanismo europeo di Stabilità, detto anche Fondo salva Stati) e noi apriamo all’idea di farti allargare i cordoni della borsa per tagliare le accise dei carburanti, sedare gli autotrasportatori in rivolta, calmierare le bollette energetiche.

Un schema adottato, senza successo, anche quando tre anni fa c’era da definire il nuovo Patto di Stabilità. A far inquietare e preoccupare Meloni è stata una dichiarazione di un ‘alto funzionario europeo’ vicino al vicepresidente e commissario economico Valdis Dombrovskis: “La mancata ratifica del Mes da parte dell’Italia ha creato una sorta di situazione transitoria, un limbo piuttosto scomodo in cui ci troviamo ormai da alcuni anni.

Un’evoluzione positiva sarebbe accolta con favore…” E’ poi seguita un’osservazione velenosa: “La posizione italiana impone ad alcuni Paesi come la Bulgaria, la necessità di ratificare sia il vecchio sia il nuovo trattato”. L’Italia è infatti l’unico Stato dell’eurozona a non avere ratificato le nuove regole del Meccanismo europeo di stabilità e ciò, oltre a compromettere l'operatività del Fondo dotato di una ‘potenza di fuoco’ di 432 miliardi (una parte dei 500 miliardi originari sono stati chiesti da Spagna, Portogallo, Grecia, Irlanda, Cipro), rende Roma la pecora nera dell’Unione monetaria.

Più nera della Bulgaria entrata solo nel gennaio scorso nell’euro. Adesso il nodo del Mes viene al pettine. E per Meloni – mentre Matteo Salvini vagheggia di elezioni anticipate per fermare il cannibal Roberto Vannacci – è un altro guaio. Bello grosso.

Giorgia, infatti, si trova davanti a una scelta ‘lacerante e dolorosa’: dire sì al Mes per ottenere flessibilità sui conti e non dover andare alla guerra sul fronte dell’aumento delle spese per la difesa promesso alla Nato, ovvero scandire un nuovo ‘no’, rischiando di compromettere la trattativa difficile con Bruxelles sui fondi per provare a fronteggiare la crisi energetica e il malcontento crescente nel Paese. Il problema e il paradosso, per la premier italiana, è che è stata lei a ficcarsi nel vicolo cieco trasformando il Mes in un totem malefico.

Dopo aver descritto per anni, da buona sovranista, il Fondo salva Stati come uno ‘stigma’, una forca allestita all’Unione europea per minacciare la sovranità e l’autonomia dei singoli Stati ( ‘fin quando sarò io il capo del governo il Mes non verrà mai approvato’, garantiva la leader di FdI nell’estate del 2022 in piena campagna elettorale), dare il via libera al nuovo trattato del Mes per la premier significherebbe ingoiare un rospo brutto e indigesto. Vorrebbe dire smentire l’ennesima promessa elettorale, dopo lo stop ai migranti, il taglio delle tasse, etc. E rappresenterebbe un plateale inchino agli nemici di sempre: l’establishment e i tecnocrati europei.

Ma attenzione: si tratta di una drammatizzazione di Meloni e Salvini, il frutto di anni di propaganda anti europea. Approvare il nuovo trattato del Mes, infatti, non vorrebbe dire attingere ai suoi fondi, significherebbe semplicemente rendere operativa quella parte del trattato che rafforzerebbe la stabilità bancaria, grazie al backstop comune al Fondo di risoluzione unico per le banche e linee di credito precauzionali più snelle. Lo sa bene il ministro degli Esteri Antonio Tajani





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