Il governo Meloni sospende il decreto sugli arretrati per la complessità economica. Il ministro Nordio propone rateizzazione mentre Gratteri critica le disuguaglianze retributive.

Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha definitivamente escluso la firma del decreto legge relativo al pagamento degli arretrati spettanti ai membri dell'ordine giudiziario. Questa decisione arriva in un momento in cui il Paese si trova a fronteggiare una fase economica caratterizzata da una complessità senza precedenti, costringendo l'esecutivo a rivedere le proprie priorità di spesa e a mettere in pausa interventi che avrebbero richiesto ingenti risorse finanziarie immediate.

Le retribuzioni dei magistrati nel dettaglio

Le retribuzioni del personale giudiziario seguono un percorso di crescita progressiva che si sviluppa lungo l'arco della carriera professionale. Alla fase iniziale dello stage o del tirocinio, gli stipendi partono da importi che si attestano intorno ai sessantamila euro lordi annui. Man mano che il tempo di servizio avanza e si consolidano le esperienze professionali, le cifre aumentano significativamente, raggiungendo punte che possono avvicinarsi ai centonovantamila euro lordi annui per i magistrati con la maggiore anzianità di servizio.

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Un elemento fondamentale che incide sulla busta paga è il riconoscimento delle valutazioni di professionalità, che premia il merito e la competenza specifica dimostrata negli anni. Tuttavia, il fattore che determina la differenza più consistente è rappresentato dagli scatti retributivi legati esclusivamente all'esperienza accumulata. Queste progressioni, documentate nelle tabelle pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, trasformano radicalmente il reddito del magistrato nel corso degli anni di servizio, garantendo una stabilità economica che cresce con il tempo.

Nordio propone la rateizzazione delle somme dovute

Di fronte al blocco del decreto, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha tentato di riaprire un canale di dialogo costruttivo con gli avvocati e i magistrati, definiti colloquialmente come "toghe". L'obiettivo principale di questa iniziativa negoziale riguarda in particolare la questione cruciale del pagamento degli arretrati maturati nel corso degli anni. Nordio ha intervenuto direttamente durante il congresso dell'Anm, l'Associazione Nazionale Magistrati, per ribadire con fermezza che le sentenze devono essere eseguite.

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Il Ministro ha pertanto invitato le rappresentanze delle toghe ad accettare una soluzione che preveda una rateizzazione delle somme dovute. Questa proposta mira a conciliare l'obbligo di onorare i debiti legali con la realtà finanziaria del momento, cercando un compromesso che permetta di sbloccare la situazione senza gravare eccessivamente sulla cassa statale. La posizione del Governo sembra orientarsi verso una gestione differenziata del pagamento, anziché un rimborso immediato e totale.

Gratteri contesta le disparità di trattamento economico

La risposta più forte e immediata è arrivata da Nicola Gratteri, che ha espresso il suo disappunto sulla gestione delle risorse pubbliche e sulle priorità di bilancio dello Stato. Il magistrato ha dichiarato che il suo stipendio mensile si attesta su una cifra di ottomilacinquecento euro, una retribuzione considerevole che lo porta a suggerire ironicamente, ma con forte critica, di abbassare il proprio salario in caso di crisi economica.

Gratteri ha tuttavia esteso la richiesta di sacrificio non solo ai colleghi magistrati, ma anche ai parlamentari. La sua argomentazione sottolineava una presunta disparità di trattamento: da un lato l'assenza di fondi per gli arretrati del magistratura, dall'altro la disponibilità di risorse per la classe politica. Ha osservato che, se esiste una crisi finanziaria che impedisce di pagare i soldi dovuti ai magistrati, ciò non toglie che vi siano soldi disponibili per i politici, evidenziando una contraddizione percepita come ingiusta dai rappresentanti del sistema giudiziario.

Il dibattito si è pertanto acceso su più fronti, con il Governo che cerca di bilanciare gli obblighi di spesa con la sostenibilità economica, i magistrati che esigono il rispetto delle sentenze e Gratteri che punta il dito sulle ingiustizie sociali e politiche. La situazione rimane in sospeso in attesa di una nuova proposta concreta che possa accontentare le esigenze delle toghe senza sconvolgere l'equilibrio di bilancio nazionale.