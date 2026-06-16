Giorgia Meloni e Donald Trump: incontro chiarificatore al G7 tra alleanze e cautele

Al vertice G7 in Svizzera, la premier italiana Giorgia Meloni ha avuto un colloquio informale con il presidente USA Donald Trump. L'incontro, definito di chiarimento, mira a riparare i rapporti dopo le tensioni recenti. Meloni conferma l'impegno atlantico e per l'Ucraina, ma mantiene una linea prudente sulla partecipazione italiana alla missione di sminamento nello stretto di Hormuz, subordinandola a una cornice multilaterale e all'autorizzazione delle istituzioni italiane. Trump, in tono conciliatorio, non ha rilanciato le polemiche passate. Entrambi hanno ribadito l'unità dell'Occidente, ma i nodi diplomatici rimangono aperti.

Giorgia Meloni incontra Donald Trump al G7 in Svizzera, in un colloquio informale definito di chiarimento, senza le formalità di un bilaterale. L'obiettivo è ricostruire il rapporto con la Casa Bianca dopo le tensioni recenti, senza farsi travolgere dalla personalità forte e imprevedibile del presidente USA, che ha spesso criticato l'Italia.

L'incontro avviene a margine della cena, in un clima generale di distensione tra Trump e Macron, ma con la premier italiana che mantiene una posizione prudente, atlantista ma non acritica. La differenza di approccio emerge anche sul fronte europeo: Meloni conferma l'impegno per l'Ucraina, specialmente sul fronte energetico, e per la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma chiede chiarezza e coordinamento prima di impegnare direttamente le forze militari italiane.

Su Hormuz, l'Italia sta valutando di partecipare alla missione di sminamento guidata da Londra e Parigi, ma serve una cornice politica solida, una delibera del Consiglio dei ministri, il via libera del Capo dello Stato e l'autorizzazione del Parlamento. Il governo ribadisce che si tratta di una missione difensiva, non offensiva. Trump, di buon umore, non torna pubblicamente sulle polemiche passate con Roma, ma la sensibilizzazione sul tema è evidente.

Meloni sottolinea l'unità dell'Occidente come principio condiviso, ma i nodi rimangono molti: dalla guerra in Ucraina alla tregua in Medio Oriente, fino al bilaterale con Zelensky. La premier può contare su un dialogo rinnovato con Berlino tramite Friedrich Merz, ma deve navigare tra le richieste USA, le cautele europee e l'opinione pubblica italiana. Il colloquio铁svizzero铁è solo un primo passo: i dossier complessi saranno affrontati a Bruxelles nei prossimi giorni.

La realpolitik di Meloni la colloca al centro, tra l'asse atlantico e le istanze europee, con l'obiettivo di evitare sia l'isolamento che un allineamento acritico. La partecipazione a Hormuz, se confermata, segnerebbe un ritorno attivo dell'Italia in una missione militare sotto guida britannico-francese, ma il condizionamento politico resta stringente.

La sintesi è che l'Italia cerca di rinsaldare i legami con Washington gestendo le differenze, e si prepara a un ruolo più incisivo nella sicurezza energetica e marittima, ma solo all'interno di un quadro multilaterale chiaro e concesso dal sistema istituzionale interno





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