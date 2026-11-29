L'analisi sull'uso politico delle commissioni parlamentari sul Covid e Antimafia, guidate da Fratelli d'Italia, per colpire il centrosinistra e minimizzare responsabilità di destra.

Nell'attuale legislatura, caratterizzata dalla presenza di Fratelli d'Italia al governo, le Commissioni parlamentari d'inchiesta hanno assunto una funzione prettamente politica, trasformandosi in armi di contrasto tra la maggioranza di centrodestra e le opposizioni. Il Parlamento italiano sta vivendo un clima di forte tensione, evidenziato da scontri diretti che hanno visto coinvolti esponenti di alto profilo, segnando un cambio di rotta nell'utilizzo degli organi di indagine parlamentare.

La strategia politica contro il centrosinistra

La linea strategica della destra italiana mira esplicitamente a delegittimare gli avversari politici attraverso l'uso improprio delle commissioni d'inchiesta, come dichiarato apertamente dai principali esponenti del governo. Questo approccio non mira alla ricerca della verità fattuale, ma alla consolidazione del consenso elettorale e alla punizione politica dei predecessori.

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Un esempio eclatante di questa dinamica è emerso durante le recenti audizioni, dove Giuseppe Conte ha subìto un'aggressione procedurale da parte del senatore Marco Lisei, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Contemporaneamente, nella Commissione Antimafia, la condotta della presidente Chiara Colosimo ha generato polemiche per la parzialità dimostrata nel trattamento dei membri dell'opposizione, creando un clima di intimidazione istituzionale.

I dettagli dell'inchiesta sul Covid e Domenico Arcuri

La Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria è stata istituita con un obiettivo predefinito, stabilito direttamente dal Capo del Governo. Giorgia Meloni, durante le sue dichiarazioni programmatiche alla Camera il 25 ottobre 2022, aveva annunciato esplicitamente la necessità di fare chiarezza sugli avvenimenti della crisi pandemica, citando la presunta compravendita di mascherine e respiratori.

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Questa indicazione politica ha orientato i lavori della Commissione verso la figura del commissario all'emergenza Domenico Arcuri e verso chi lo aveva nominato, ovvero l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte. L'attenzione si è concentrata su un caso, la compravendita di dispositivi, che la magistratura aveva già archiviato, dimostrando come l'indagine non perseguisse fini giudiziari ma politici.

Il vero scopo della maggioranza guidata da Fratelli d'Italia è risultato essere quello di accarezzare un elettorato scettico verso le misure di contenimento e i vaccini, trasformando l'inchiesta in un processo politico contro Giuseppe Conte, Roberto Speranza, ex ministro della Salute, e altri esponenti del centrosinistra. Il presidente Marco Lisei ha agito con una parzialità attiva,放弃ando il ruolo neutrale di garanzia tipico di questi organi.

Le accuse alla Commissione Antimafia di Chiara Colosimo

Analogamente, la nomina di Chiara Colosimo, amica e compagna di partito di Giorgia Meloni, alla presidenza della Commissione parlamentare Antimafia ha segnato l'inizio di un'azione mirata contro esponenti del Movimento 5 Stelle. La presidente ha immediatamente posto nel mirato Federico Cafiero de Raho e Roberto Scarpinato, ex magistrati e membri della stessa commissione.

Federico Cafiero de Raho è stato bersaglio di una relazione contestata di Chiara Colosimo, che lo accusava di accessi informatici abusivi compiuti dal finanziere Pasquale Striano. Tuttavia, tali accessi erano avvenuti quando Cafiero de Raho aveva già lasciato la Direzione nazionale antimafia, smentendo implicitamente la gravità della responsabilità attribuitagli. La pubblicazione delle intercettazioni riguardanti Roberto Scarpinato, ex procuratore a Palermo, è avvenuta attraverso i canali della Commissione, dopo che i magistrati di Caltanissetta avevano già effettuato le perquisizioni.

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L'impatto sulle indagini e le conseguenze future

La Commissione Antimafia si è concentrata esclusivamente sulla teoria del dossier mafia-appalti come causa delle stragi del 1992, tra cui l'omicidio di Paolo Borsellino. Questa linea ha portato all'archiviazione di altre piste investigative, come quelle relative al coinvolgimento di esponenti della destra neofascista, già esplorate anche da Roberto Scarpinato durante il suo mandato a Palermo.

L'obiettivo duplice di questa operazione parlamentare è chiaramente visibile: da un lato ledere l'onore degli avversari politici, dall'altro minimizzare eventuali responsabilità di ambienti di destra legati alle stragi. Questa strategia segna un punto di non ritorno nel rapporto tra potere esecutivo e organi di controllo, trasformando le commissioni d'inchiesta in strumenti di guerra politica piuttosto che in meccanismi di verità e giustizia istituzionale.