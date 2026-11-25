Il Consiglio di Stato impone la firma dei decreti entro il 31 gennaio 2027 per gli arretrati ai magistrati, altrimenti interverrà un commissario. Analisi della vicenda e impatto.

Il Consiglio di Stato ha emesso un provvedimento inappellabile che impone alla premier Giorgia Meloni l'obbligo di firmare i decreti legislativi necessari a regolarizzare i compensi del personale judiciaire entro il 31 gennaio 2027. In assenza di una firma entro questa scadenza tassativa, la titolarità del potere normativo passerà a un commissario tecnico, rimuovendo ogni margine di discrezionalità politica sull'argomento.

La Decisione del Consiglio di Stato

La pronuncia del Supremo Consiglio deriva da un ricorso presentato dall'Associazione nazionale magistrati, che contestava l'inerzia del governo nel riconoscere i compensi spettanti per il triennio 2018-2020. L'ente giudicante ha stabilito chiaramente che la somma dovuta, stimata intorno al miliardo di euro, non è negoziabile e che l'obbligo di pagamento scaturisce da un errore tecnico rilevante nella metodologia di calcolo applicata in precedenza.

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L'Errore nel Calcolo degli Stipendi

Il compenso dei magistrati non è determinato attraverso la contrattazione sindacale, come avviene per la generalità dei lavoratori, ma viene stabilito esclusivamente per decreto del governo. La normativa vigente prevede il calcolo di una media degli aumenti riconosciuti alle altre categorie del pubblico impiego. Tuttavia, per alcuni anni il governo ha applicato una media ponderata invece della media semplice, una scelta che un giudice ha definito illegittima e penalizzante per il personale delle toghe.

La Resistenza di Giorgia Meloni

Prima dell'intervento del Consiglio di Stato, Giorgia Meloni si era opposta fermamente alla firma dei decreti, definendo la questione una battaglia di principio. La premier aveva motivato il rifiuto affermando che non poteva mettere la sua firma su una norma che comportava un incremento decuplicato rispetto alle altre misure prioritarie, citando come esempio l'emergenza nel settore dell'autotrasporto e la necessità di garantire le catene di approvvigionamento merci.

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Le dichiarazioni della premier hanno acuato lo scontro istituzionale tra l'esecutivo e l'ordine giudicante, trasformando una questione tecnica in un conflitto politico di ampio respiro. Il governo aveva tentato di giustificare la posizione con argomenti legati alla programmazione finanziaria generale, ma la corte ha respinto queste argomentazioni considerando l'obbligatorietà legale del rimborso.

Conseguenze e Prossimi Passi

Con la data del 31 gennaio 2027 ormai fissata come termine ultimo, il governo si trova nella condizione di dover regolarizzare la posizione amministrativa entro il tempo stabilito. Il mancato rispetto dell'ordine giudiziario comporterebbe la nomina di un commissario, figure tecnica esterna che assumerebbe le competenze necessarie per firmare i provvedimenti, privando l'esecutivo del controllo diretto sulla materia.

Questa evoluzione della vicenda segna una sconfitta politica significativa per l'attuale amministrazione, che vedrà costretta ad accettare la soluzione reclamata dall'Associazione nazionale magistrati. La risoluzione della questione riguardante i milioni di euro di differenze salariali chiuderà un lungo contenzioso che ha messo a dura prova i rapporti tra potere esecutivo e magistratura.