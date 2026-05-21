Giorgia Meloni e Narendra Modi regalano caramelle e si incontrano per un pranzo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto un regalo dalle caramelle toffee dal primo ministro indiano, Narendra Modi, durante una visita a Villa Pamphilj. I due capi di governo si sono incontrati per un pranzo con i principali gruppi industriali italiani e indiani.

Giorgia Meloni , il premier indiano Modi regala delle caramelle alla presidente del Consiglio: ironia sui social per il meme « Melody » I due capi di governo parteciperanno ad un pranzo con i principali gruppi industriali italiani e indiani Il primo ministro Modi ci ha portato un regalo, delle ottime caramelle toffee ...

Melody. Esordisce così la presidente del Consiglio, nel video, pubblicato sui social, la premier scherza sul nome "Melody", nato da un meme diventato virale online dall'unione dei nomi di Meloni e Modi. Uno scherzo che vuole sottolineare la sintonia e l'amicizia tra i due leader. Il primo ministro Modi è stato accolto ieri, 19 maggio, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo essere atterrato a Fiumicino.

Il primo ministro indiano ha poi raggiunto la presidente del Consiglio, per una visita nottura al Colosseo. Un incontro nel quale "ci siamo scambiati punti di vista su un'ampia gamma di argomenti" ha scritto lo stesso Modi sui suoi canali social. Oggi, 20 maggio, il primo ministro indaino andrà al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Successivamente parteciperà al vertice con Meloni a Villa Pamphilj, seguito da un pranzo con i vertici di alcuni tra i principali gruppi industriali italiani e indiani. Nel primo pomeriggio, per Modi farà tappa alla Fao, per poi lasciare l'Italia. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascost





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