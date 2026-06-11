Giorgia Meloni in Aula alla Camera: Linee Guida per il Consiglio Europeo e la Sicurezza Internazionale

La premier Giorgia Meloni ha illustrato in Parlamento le priorità italiane in vista del vertice UE, ribadendo il sostegno all'Ucraina, l'importanza dell'autonomia europea nei negoziati e la ferma condanna degli attacchi a Unifil e delle tensioni a Hormuz.

La Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni , è intervenuta presso l'Aula della Camera dei Deputati per illustrare le posizioni e le strategie che l'Italia porterà all'attenzione del Consiglio europeo previsto per i giorni 18 e 19 giugno.

L'evento istituzionale ha visto la partecipazione di una delegazione governativa di rilievo, tra cui i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, oltre a diversi ministri come Alessandro Giuli, Gilberto Pichetto Fratin, Giuseppe Valditara, Carlo Nordio, Marina Calderone e Andrea Abodi. Questo momento di comunicazione parlamentare rappresenta un passaggio fondamentale per definire l'agenda diplomatica italiana in un momento di estrema tensione geopolitica globale, sottolineando la volontà del governo di agire in sintonia con i partner europei pur mantenendo una chiara identità strategica nazionale.

Uno dei punti centrali del discorso ha riguardato la gestione del conflitto tra Russia e Ucraina. La premier ha ribadito con fermezza che la linea dell'Italia non subirà variazioni: il sostegno a Kiev resta prioritario e imprescindibile. Secondo Meloni, mantenere una pressione costante su Mosca attraverso il supporto militare e politico all'Ucraina è l'unico strumento efficace per costringere il Cremlino ad aprire una reale stagione di negoziati.

In quest'ottica, il governo italiano ha confermato il proprio appoggio al ventesimo pacchetto di sanzioni europee, inteso come strumento di deterrenza e pressione. Parallelamente, la Presidente del Consiglio ha insistito sulla necessità di individuare una figura di alto profilo, investita di un mandato condiviso da tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, capace di rappresentare l'Europa nei tavoli negoziali.

Questo obiettivo mira a garantire che l'Europa non sia una semplice spettatrice, ma una protagonista attiva nella definizione di una nuova architettura di sicurezza continentale. Un passaggio cruciale dell'intervento è stato dedicato al rapporto tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Giorgia Meloni ha chiarito che, sebbene il coordinamento con Washington sia indispensabile per preservare l'unità euro-atlantica, tale collaborazione non deve trasformarsi in una delega totale.

La premier ha sottolineato che qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia comporterà condizioni che impattano direttamente sul suolo e sulle economie europee; pertanto, è l'Europa stessa a dover negoziare tali termini. Non si tratta di allontanarsi dagli alleati, ma di costruire una capacità d'azione autonoma che permetta di garantire stabilità a lungo termine.

Questo approccio di coordinamento senza delega è visto come l'unico modo per assicurare che gli interessi strategici del Vecchio Continente siano pienamente tutelati in un mondo multipolare. Spostando l'attenzione sul Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha espresso una condanna netta contro ogni attacco diretto alle missioni internazionali, con un riferimento specifico a Unifil. Meloni ha dichiarato che chi colpisce il personale o le basi di Unifil sta di fatto attaccando l'intera comunità internazionale, definendo tali azioni come inaccettabili.

In merito alle tensioni nello stretto di Hormuz, l'Italia ha ribadito la propria posizione di non belligeranza, pur sottolineando l'importanza di proteggere le rotte commerciali e i militari presenti nell'area. La premier ha respinto con forza ogni tentativo di alterare unilateralmente le regole di transito basandosi su logiche di ricatto, chiedendo una risposta ferma e responsabile da parte della comunità internazionale per evitare che l'instabilità locale comprometta il commercio globale.

Sul piano dei diritti e delle relazioni bilaterali con Israele, la premier ha manifestato il sostegno a misure sanzionatorie contro i coloni violenti che alimentano l'odio e l'estremismo. In particolare, è stato citato il caso del ministro Ben Gvir, chiedendo sanzioni a causa del suo comportamento inaccettabile verso i cittadini italiani. Meloni ha voluto rispedire al mittente le dichiarazioni del ministro, definendole non solo offensive per l'Italia ma anche poco dignitose per lo Stato di Israele.

Infine, sul fronte della difesa, l'Italia si presenterà al vertice Nato con un investimento pari al 2,8% del PIL, a dimostrazione della volontà di assumersi le proprie responsabilità nella sicurezza collettiva. La premier ha inoltre anticipato l'importanza del vertice G7 di Evian per confrontarsi con i partner, incluso il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, per consolidare i progressi diplomatici sia in Ucraina che in Iran, auspicando che l'Unione Europea possa esprimere una posizione comune, seria e credibile attraverso l'uso strategico dei propri strumenti sanzionatori





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