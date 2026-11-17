Vertice a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni, Salvini e Tajani. Focus su correttivi di Bilancio, riduzione Superbonus e riforma pensionistica Quota 64.

Oggi, martedì 17 novembre 2026, si apre una giornata di decisiva importanza per l'equilibrio governativo italiano. La prima ministra Giorgia Meloni convocherà un vertice fondamentale con i principali leader di maggioranza per discutere i necessari correttivi alla legge di Bilancio. All'incontro parteciperanno anche il vicepremier Matteo Salvini, il presidente del Consiglio Europeo Antonio Tajani, il ministro Maurizio Lupi e il titolare del Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti, segnando un momento cruciale per l'azione legislativa dell'esecutivo.

Negoziati sul Superbonus e correzioni fiscali

Uno dei temi centrali della riunione riguarda la ristrutturazione dello strumento di incentivazione fiscale noto come Superbonus. Le trattative in corso prevedono una significativa riduzione della durata dello "spalma-crediti", che dovrebbe scendere da dieci a cinque anni. Questa misura mira a velocizzare i tempi di rimborso dei crediti fiscali per le imprese e i privati, rispondendo alle critiche accumulatesi sull'attuale implementation. La manovra è stata discussa anche nei giorni precedenti, mentre la stampa riportava dichiarazioni di Fabio Caressa sulla necessità di rinnovare le leve economiche del Paese.

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La posizione della Lega sulla Quota 64

Un'altra voce importante nella coalizione è la Lega, che ha modificato la sua posizione sulla cosiddetta "Quota 64" per l'uscita anticipata dal lavoro. Il segretario Matteo Salvini ha dichiarato un passo indietro rispetto alle richieste iniziali più aggressive. Il senatore Claudio Borghi ha precisato che la misura ci sarà, ma non sarà inserita all'interno di emendamenti minori. Anzi, sarà oggetto di un provvedimento legislativo separato e dedicato, confermando l'importanza strategica che il partito attribuisce a questa riforma pensionistica.

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Altre proposte: condono edilizio e giustizia

Oltre al Superbonus e alle pensioni, il vertice esaminerà altre proposte di legge avanzate dai partner di governo. Il partito Fratelli d'Italia dovrebbe proporre la riapertura dei termini per il condono edilizio del 2003, una mossa politica per rispondere alle richieste del territorio. Contemporaneamente, gli alleati del centrodestra chiederanno l'introduzione di una rendita di un anno per le vittime di errori giudiziari che hanno trascorso più di tre anni in carcere e hanno ottenuto una revisione del processo.

Contesto economico e scenari futuri

Questo vertice si inserisce in un contesto internazionale segnato da instabilità. Negli Stati Uniti, diverse banche tra cui Bank of America e JPMorgan Chase hanno riportato disservizi tecnici durati circa dieci ore. Anche United Airlines ha bloccato i voli per guasti tecnici. Le autorità hanno escluso ipotesi di cyberattacchi. La situazione italiana richiede quindi stabilità politica per evitare ulteriori shock economici. Il governo intende presentare questi correttivi per garantire certezza del diritto agli investitori e ai cittadini nelle prossime settimane.