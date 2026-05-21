Giorgia Meloni: leader europea più seguita su Instagram

Giorgia Meloni, leader del partito Fratelli d'Italia e attuale presidente del Consiglio italiano, ha raggiunto un nuovo record di follower su Instagram, superando il leader transalpino Emmanuel Macron. Il successo è stato ottenuto grazie a un video virale sulle caramelle, diventato immediatamente virale a livello internazionale.

Giorgia Meloni regina dei social (grazie all'effetto caramelle): è la leader europea più seguita su Instagram Sorpasso storico certificato dai dati"Arcadia": Meloni vola a quota 6,5 milioni di follower e stacca Macron grazie alla spinta di un video virale da oltre 10,6 milioni di like girato con Modi continentali.

Con oltre 6,5 milioni di utenti al seguito, la presidente del Consiglio italiana diventa ufficialmentedi Meloni è stata di ben 2,7 milioni di nuovi follower, a fronte dei 2 milioni guadagnati dall'inquilino dell'Eliseo. A scavare il solco definitivo è stata però l'accelerazione degli ultimissimi tre giorni: l'account della premier italiana ha registrato un boom di 472mila nuovi contatti, mentre la crescita di Macron si è praticamente arenata a un modesto incremento di 2.900 utenti.

Al millimetro, il leader transalpino è fermo a quota 6.557.025, mentre Meloni lo scavalca e avanza a 6.559.494. Il video sulle caramelle "Melody", diventato immediatamente virale a livello internazionale, ha infranto ogni record superando la quota monstre di 10,6 milioni di like Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste Ostiamare è in Serie C, il capitano: "Abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi.

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