Giorgia Meloni parla della missione a Hormuz e del rapporto con Trump al G7. Tra gli altri temi, il matrimonio di Camilla Mangiapelo e l'ondata di caldo

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha illustrato i tempi e le modalità per la possibile missione italiana nello Stretto di Hormuz, smentendo anche rumors su un chiarimento con Trump. Il vertice G7 ha affrontato Iran e Ucraina. Notizie di spettacolo e cronaca: il matrimonio di Camilla Mangiapelo, il gatto a teatro, la casa di Valeria Marini, l'ondata di caldo e la nuova casa di Sophie Codegoni.

Nel corso di una conferenza stampa conclusiva del G7, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fornito dettagli sulla possibile missione militare italiana nello Stretto di Hormuz.

Ha sottolineato che non è ancora chiaro se sarà necessaria l'autorizzazione parlamentare nei prossimi giorni, poiché la cornice della missione non è ancora definita. Ci sono sessanta giorni di tempo per valutare l'evoluzione della situazione e decidere se e quando partire. Si procederà intanto con un lavoro preparatorio di incontri tecnici. L'autorizzazione al Parlamento verrà richiesta solo quando la missione diventerà qualcosa di realistico, in modo da garantire un dibattito adeguato.

La premier ha anche smentito le ricostruzioni giornalistiche su un presunto chiarimento con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante il vertice. Ha definito il rapporto con Trump immutato, senza recriminazioni, Basandosi sul reciproco carattere forte e sulla difesa determinata dell'interesse nazionale, ha spiegato che non è necessario un chiarimento quando non si è d'accordo su qualcosa, poiché ognuno capisce il punto di vista dell'altro.

Ha concluso affermando che sono ripartiti su quello che si può fare nei prossimi mesi, come nell'ultima volta che si sono incontrati in una situazione simile. Tra le altre notizie, si segnala il matrimonio di Camilla Mangiapelo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con il calciatore Luca Moro, con una romantica proposta in riva al mare.

Inoltre, un gatto ha improvvisato sul palco durante la rappresentazione di Romeo e Giulietra, conquistando il pubblico. Valeria Marini ha mostrato la sua casa stellare a Roma in piazza di Spagna, con specchi sul soffitto, una stanza della principessa e una terrazza panoramica. Allerta meteo per un'ondata di caldo record con temperature fino a 39 gradi e notti tropicali, con diverse città in bollino rosso.

Infine, Sophie Codegoni ha svelato la sua nuova casa a Milano con la piccola Celine, caratterizzata da un soggiorno total white, un bagno effetto marmo, una cameretta tenera e un balconcino con vista





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