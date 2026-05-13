Giorgia Meloni, 'sarei disponibile' alla cabina di regia, 'sostienimi le misureeconomy per la pensione' ma non annullerò il Piano casa

La presidente del Consiglio ha risposto a un'interrogazione del leader di Azione sul tema della cabina di regia, precisando che la novità del suo governo non è solo l'abbastamento della stabilità ma anche la strategia seguita per fare politica. Ha ribadito la sua disponibilità per una cabina di regia e l'importanza che possa avere per affrontare le priorità strategiche del Paese. Sulla questione energetica, ha confermato che entro l'estate verrà approvata la legge delega e che i decreti attuativi saranno adottati per incentivare la produzione nucleare. Su altri temi è intervenuta su misure economics e ha fornito ulteriori informazioni sullo stato intera della raccolta delle pensioni.

Approfitto per dire che entro l'estate sarà adottata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi e completato il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Premier del Senato, rispondendo a un'interrogazione di Azione sull'istituzione di una cabina di regia per affrontare le priorità strategiche del Paese. Sulla cabina di regia sarei anche disponibile. Quando finora abbiamo provato a fare delle proposte di questo tipo le risposte dalla stragranda maggioranza dei partiti di opposizione non è stata di disponibilità.

Ricordo uno degli ultimi casi, all'inizio del conflitto in Iran, dissero che volevamo organizzare una sorta di passerella. Da parte mia non c'è alcuna volontà di organizzare passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione oggi fossero diverse, le mie porte serebbero ancora aperte: sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di mettere da parte l'interesse di partito per l'interesse nazional





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Cabina Di Regia Accendono La Produzione Nucleare Bisogna Fare Politica Espressione Di Supporto A Giorginia Meloni

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