Giorgia Meloni si prepara a tre vertici internazionali delicati

La premier italiana Giorgia Meloni sarà impegnata in tre importanti vertici internazionali nelle prossime due settimane. Il primo appuntamento è il G7 a Evian, dove incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il secondo vertice si terrà il 18 giugno a Bruxelles per il Consiglio europeo, con un focus sull'Ucraina. Infine, il 25 giugno, ci sarà un summit con la Francia ad Antibes, dove incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron. Questi vertici sono importanti per superare l'esclusione dell'Italia dall'E3 e per affrontare questioni come la distanza sull'Ucraina nell'Unione Europea, le spese militari e il rapporto con Macron. Inoltre, dopo tre rinvii, Macron ospiterà Meloni per rilanciare il Trattato del Quirinale. L'incontro sarà accompagnato da un forum economico franco-italiano a Le Cannet e riguarderà diversi settori strategici, tra cui la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture. Sarà un'occasione per scambiare opinioni sulle principali questioni europee e internazionali, tra cui l'adesione dell'Ucraina all'UE. Tuttavia, l'Italia e la Francia hanno posizioni diverse su questo argomento. Inoltre, il ministro Guido Crosetto incontrerà il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth a Washington per discutere delle spese militari e della missione Unifil in Libano. Infine, la premier Meloni parteciperà al G7 a Evian, dove incontrerà i leader dei paesi più industrializzati del mondo. In questo contesto, Meloni avrà l'opportunità di sedersi da pari con Macron e gli altri leader mondiali, superando l'esclusione dall'E3. Tuttavia, ci sono ancora molti nodi da sciogliere nella relazione tra Italia e Francia.

La prossima settimana Giorgia Meloni sarà impegnata in tre importanti vertici internazionali. Il primo appuntamento è il G7 a Evian, dove incontrerà il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il secondo vertice si terrà il 18 giugno a Bruxelles per il Consiglio europeo, con un focus sull'Ucraina. Infine, il 25 giugno, ci sarà un summit con la Francia ad Antibes. In questi incontri, la premier avrà l'occasione di discutere con il presidente francese Emmanuel Macron. Questi vertici sono importanti per superare l'esclusione dell'Italia dall'E3 e per affrontare questioni come la distanza sull'Ucraina nell'Unione Europea, le spese militari e il rapporto con Macron.

Inoltre, dopo tre rinvii, Macron ospiterà Meloni per rilanciare il Trattato del Quirinale. L'incontro sarà accompagnato da un forum economico franco-italiano a Le Cannet e riguarderà diversi settori strategici, tra cui la difesa, lo spazio, l'energia e le infrastrutture. Sarà un'occasione per scambiare opinioni sulle principali questioni europee e internazionali, tra cui l'adesione dell'Ucraina all'UE.

Tuttavia, l'Italia e la Francia hanno posizioni diverse su questo argomento. Inoltre, il ministro Guido Crosetto incontrerà il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth a Washington per discutere delle spese militari e della missione Unifil in Libano. Infine, la premier Meloni parteciperà al G7 a Evian, dove incontrerà i leader dei paesi più industrializzati del mondo. In questo contesto, Meloni avrà l'opportunità di sedersi da pari con Macron e gli altri leader mondiali, superando l'esclusione dall'E3.

Tuttavia, ci sono ancora molti nodi da sciogliere nella relazione tra Italia e Francia





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