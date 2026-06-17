Giorgia Meloni: Sostegno a Kiev, missione a Hormuz e tensioni interne al G7

La premier Meloni ha illustrato gli esiti del G7, confermando il sostegno all'Ucraina, la disponibilità dell'Italia a una missione internazionale nello Stretto di Hormuz, smentendo tensioni con Trump e commentando le dinamiche politiche interne.

Al termine del vertice del G7, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto una conferenza stampa per tracciare un bilancio dei lavori e rispondere alle domande dei giornalisti sui principali temi internazionali e nazionali.

La premier ha definito l'incontro un vertice importante, caratterizzato da una forte unità dell'Occidente su diversi dossier critici. Sulla guerra in Ucraina, Meloni ha ribadito la piena convergenza dei leader del G7 sul proseguimento del sostegno a Kiev e sul mantenimento della pressione su Mosca.

Ha sottolineato che l'unità e la fermezza occidentale restano gli strumenti più efficaci per creare le condizioni di un negoziato reale, pur denunciando l'assenza di segnali seri da parte della Russia per un confronto diretto tra Zelensky e Putin, nonostante l'apertura mostrata dal presidente ucraino con una lettera inviata a Putin. Riguardo alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, Meloni ha confermato la disponibilità dell'Italia a partecipare a eventuali missioni internazionali per garantire la libertà di navigazione, ma ha chiarito che qualsiasi decisione dovrà passare per l'autorizzazione del Parlamento.

Ha spiegato che al momento non esiste ancora una cornice definita per un impegno italiano e che si valuterà nei prossimi 60 giorni se e quando inviare una missione, che sarebbe esclusivamente difensiva e in uno scenario di pace. La premier ha anche replicato alle voci su tensioni con il presidente Usa Trump, definendole ricostruzioni fantastiche e confermando invece una convergenza su Ucraina e Indo-Pacifico.

Sul fronte interno, Meloni ha commentato le posizioni di Roberto Vannacci, leader del movimento Futuro Nazionale, vedendo nella sua indisponibilità a collaborare con il centrodestra una certa funzionalità per la sinistra. Infine, ha brevemente toccato la situazione iraniana, mostrando preoccupazione per il regime e per il popolo, ma senza entrare in dettagli





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