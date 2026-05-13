Giorgia Meloni tra lo scontro parlamentare e la missione diplomatica in Grecia

La Premier affronta le critiche delle opposizioni sui dati economici e si prepara per il Forum dell'Atlantic Council in Grecia in un clima di tensione geopolitica.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si prepara a una fase di intensa attività politica, muovendosi su due binari paralleli che intrecciano le tensioni interne del Parlamento italiano con le complesse dinamiche della geopolitica globale.

Il ritorno in Senato è previsto all'insegna di un confronto serrato, un vero e proprio botta e risposta con le forze di opposizione durante il cosiddetto Premier time. In questo contesto, la Premier dovrà affrontare una raffica di interrogazioni che toccano i nervi scoperti dell'economia nazionale: l'inflazione persistente, il costo dei carburanti, la stagnazione dei salari e l'andamento anemico della produzione industriale.

Il Partito Democratico punterà il dito sul fenomeno dei lavoratori poveri e sulle criticità delle liste d'attesa nella sanità pubblica, senza dimenticare di sollevare il tema del diritto di veto in Europa, con un riferimento indiretto alle posizioni di Viktor Orban. Parallelamente, il Movimento 5 Stelle si concentrerà sul peso delle bollette energetiche, mentre Alleanza Verdi e Sinistra porrà l'accento sulla precarietà giovanile e sull'immigrazione.

Non mancheranno le critiche di Matteo Renzi e Italia Viva, focalizzate sulla gestione e sull'effettivo utilizzo delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mettendo in dubbio che i fondi siano stati spesi con l'efficienza sperata. Sullo sfondo di questo scontro domestico, l'attenzione del governo è costantemente rivolta alla crisi nello Stretto di Hormuz e al pericoloso triangolo di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Questo scenario internazionale non è solo una questione diplomatica, ma ha ripercussioni concrete sui mercati e sull'economia italiana. I ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto hanno ribadito le linee guida tracciate dalla premier, sottolineando che l'Italia è disposta a collaborare per sminare lo Stretto, ma solo previo voto del Parlamento e a condizione che vi siano garanzie di sicurezza assolute per i militari coinvolti.

La preoccupazione è amplificata dall'ultimo rapporto di Moody's, che ha delineato un quadro piuttosto cupo, ipotizzando una crescita negativa dello 0,3 per cento in caso di una nuova escalation militare. Per contrastare queste tendenze, la maggioranza cercherà di promuovere l'agenda economica che vede i Fratelli d'Italia puntare su sgravi fiscali per famiglie e imprese, la Lega concentrata sul piano casa, Forza Italia sulle politiche per il Mezzogiorno e Noi Moderati sulla questione del salario giusto.

Nonostante l'appello del governo per una collaborazione sulla nuova legge elettorale, la maggior parte delle opposizioni ha declinato l'invito, con l'unica eccezione di Carlo Calenda, che ha manifestato l'interesse a partecipare alla stesura di un nuovo Stabilicum. Oltre alle battaglie parlamentari e alle preoccupazioni per il Medio Oriente, Giorgia Meloni si prepara per una missione diplomatica di rilievo in Grecia.

La destinazione è un'isola del Mar Egeo, dove parteciperà al The Europe Gulf Forum, un evento di alto profilo organizzato dall'Atlantic Council e da Antenna Group. In questa occasione, la Premier si troverà fianco a fianco con figure di rilievo mondiale, tra cui l'emiro del Qatar Al Thani e l'ex primo ministro britannico Tony Blair.

L'incontro con Blair sarà particolarmente significativo, dato il ruolo dell'ex leader laburista nel Board of Peace per Gaza, un organismo in cui l'Italia ha scelto di mantenere un ruolo di semplice osservatore. Un altro punto focale della trasferta sarà l'incontro con Theodore Kyriakou, patron di Antenna Group e nuovo editore del gruppo Gedi, un faccia a faccia molto atteso per le implicazioni mediatiche e strategiche.

La visita sarà inoltre arricchita da un incontro bilaterale con il presidente di Cipro, consolidando ulteriormente l'asse mediterraneo dell'Italia. Tra l'organizzazione di queste missioni estere e la gestione di piccole crisi interne, come il ricollocamento di figure fedelissime nei ministeri, Meloni continua a navigare in un equilibrio precario tra l'esigenza di mantenere l'unità della sua coalizione e la necessità di proiettare l'Italia come attore autorevole e stabile sulla scena internazionale, nonostante le turbolenze economiche e i conflitti globali





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