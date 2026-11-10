Giorgia racconta la lite con Emanuel Lo: il condominio ha sentito tutto

Giorgia racconta al Tg1 Talk del 9 novembre la lite con il compagno Emanuel Lo, sentita fino al condominio, e il rapido ritorno alla serenità in auto.

La cantante Giorgia ha raccontato, con toni ironici, una violenta lite domestica avvenuta con il compagno Emanuel Lo poco prima della sua intervista alla rubrica Tg1 Talk, andata in onda il 9 novembre. Secondo il racconto dell'artista, lo scontro è stato così acceso da essere udito dai vicini di casa, con la porta dell'abitazione rimasta aperta durante la discussione.

Giorgia ed Emanuel Lo sono considerati una delle coppie più solide e apprezzate dello spettacolo italiano. Pur non essendosi mai sposati, i due si sono dichiarati felici della propria vita quotidiana. Il racconto della cantautrice dimostra però che anche nella loro unione non mancano i momenti di tensione, affrontati con un tono leggero davanti alle telecamere.

Also read Giorgia racconta litigio con Emanuel Lo: imparare a fallire per essere perfetti

La lite prima dell'appuntamento dall'osteopata

Lo scontro tra Giorgia ed Emanuel Lo è nato da una situazione quotidiana, legata a un ritardo. La cantante ha spiegato di dover andare dall'osteopata e che il compagno si era offerto di accompagnarla, ma continuava a rimanere al telefono mentre i due erano già in ritardo.

Giorgia ha riferito di aver chiesto a Emanuel Lo di sbrigarsi e di spegnere le luci, lamentando di non dover occuparsi sempre di tutto da sola. La risposta del compagno, secondo il racconto dell'artista, è stata un semplice 'sì, sì', seguito da una replica che ha acceso ulteriormente la discussione.

Advertisement

La cantante ha descritto il battibecco con un'espressione che riassume il tono della serata: una litigata 'orrenda'. Nel corso dello scambio di battute, il volume della voce è aumentato fino a far arrivare le parole oltre la soglia di casa, dove l'intero condominio, secondo la sua testimonianza, avrebbe ascoltato ogni dettaglio.

Il clima in condominio e il ritorno alla calma in auto

Dopo la discussione in casa, la tensione è proseguita anche fuori dall'edificio, secondo quanto raccontato da Giorgia durante la trasmissione. Emanuel Lo è uscito per andare a prendere l'auto, mentre la cantante continuava a parlare da sola, commentando ad alta voce la situazione. Anche in questo caso, i vicini hanno sentito le sue parole.

Una volta salita in macchina, la rabbia si è spenta quasi subito. Giorgia ha spiegato che i due hanno proseguito come se nulla fosse accaduto e che, prima di arrivare a destinazione, ha suggerito con ironia al compagno di sottoporsi anche lui a una seduta dall'osteopata, sostenendo che fosse molto utile. Nel raccontare l'episodio, la cantante ha dichiarato di sentirsi ormai completamente rilassata.

Il racconto è stato accolto con un misto di divertimento e imbarazzo, come sottolineano i toni scelti dalla stessa artista. Nel testo diffuso dalla trasmissione non viene riportata una replica diretta di Emanuel Lo sull'episodio, pertanto la ricostruzione resta quella fornita da Giorgia durante la sua intervista.

Advertisement

Una storia d'amore iniziata sul set del 2002

Il legame tra Giorgia ed Emanuel Lo risale al 2002, quando i due si sono conosciuti sul set del videoclip di Spirito Libero, nel quale lui lavorava come ballerino. All'inizio la cantante aveva delle perplessità legate alla differenza d'età, ma il corteggiamento del compagno, durato oltre due anni, l'ha alla fine conquistata.

Nel corso del tempo la relazione ha attraversato alti e bassi, compresa una separazione. Il rapporto si è poi consolidato, fino alla nascita del figlio della coppia. Oggi i due continuano a condividere la vita quotidiana, con episodi come quello raccontato al Tg1 Talk che mostrano la dimensione più familiare del loro legame.