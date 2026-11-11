Giorgia sbarca su Canale 5 con "Last Call" e duetti speciali

La grande star italiana compone la varata finale con canzoni iconiche e ospiti di spicco. Il concerto trasmesso in diretta da Canale 5 si apre con esibizioni di Annalisa, Emma e Irama.

Il concerto "Last Call" di Giorgia si è esibito su Canale 5 il 14 maggio, presentando una programmazione di duetti con Annalisa, Emma e Irama. L'evento ha rappresentato il gran finale dopo due anni di tournée in Italia e ha attirato l'attenzione di milioni di spettatori.

Dettagli della scaletta e degli ospiti

Nell'episodio la cantante rossonera, nata a Roma il 26 aprile 1971, ha dichiarato che la serata include tre duetti speciali, tutti realizzati davanti a un pubblico fervente. La scelta degli ospiti, Annalisa, Emma Marrone e Irama, è stata accolta con entusiasmo, grazie alla loro lunga collaborazione con Giorgia.

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La vita personale di Giorgia: Monteverde e lo stesso passaggio dell'artista

La New Star è residente a Monteverde, un quartiere di Roma in cui passa le serate con il compagno, il coreografo Emanuel Lo. Nelle interviste ha parlato di come la sua vita privata continui a influenzare le sue canzoni, ricordando l'esperienza di "Gocce di memoria" in cui si discute dell'amore con la cantante Valeria Marini.

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Controversie recenti e contenuto condiviso

In una dichiarazione pubblica Giorgia ha chiuso il suo racconto di una "lite orrenda" reciproca con Emanuel Lo. Secondo le testimonianze divulgate, la coppia ha affrontato sfide familiari, con una porta aperta a cui il condominio ha percepito personalmente l'esplicità controversa. La cantante ha inoltre confermato che la canzone pubblicata da Valeria Marini è stata ispirata da lei e suggerito di scoprire le registrazioni, come ha stabilito sul suo canale social.

Prospettive future e progetti in arrivo

Dopo la conclusione del concerto, la cantante è in procinto di lanciare il ritorno della its show "X Factor 2026". La prima edizione è già fissata per il 17 maggio all'itinerario Jukebox Night, dove gli artisti presenteranno le assegnazioni, le manche e l'anticipazione di Fulminacci. Giorgia ha annunciat dato che l'evento stipulare gli annunci riguarda non solo la musica ma creare connessioni con la pubbrica mantenuti la tradizione in una nuova era.