Giorgiana Notarbartolo di Villarosa chiede maggiore tassazione alla fonte per ridurre le disuguaglianze e contrastare le oligarchie internazionali.

Giorgiana Notarbartolo di Villarosa ha posto al centro del dibattito pubblico la necessità urgente di ristrutturare il sistema fiscale, affermando con chiarezza che i super ricchi devono contribuire in misura maggiore al finanziamento dei servizi collettivi. L'intervento della nobile gestora di un miliardo di capitale è avvenuto nel contesto del Summit Against International Oligarchy, un evento di rilevanza globale che mira a contrastare le concentrazioni di potere economico che minano la democrazia.

La proposta fiscale per le disuguaglianze attuali

Secondo l'imprenditrice, il livello attuale di disuguaglianza nella società rappresenta il vero problema radicale e inaccettabile, superando in gravità le idee tradizionalmente considerate rivoluzionarie. La posizione di Giorgiana Notarbartolo nasce da una domanda etica fondamentale: come è possibile vivere bene in una struttura sociale in cui le differenze di ricchezza sono così eclatanti da creare fratture insanabili.

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Il sistema fiscale attuale, sottolinea, non risulta realmente progressivo quando si analizza la fase di accumulo della ricchezza verso l'alto. Per decenni si è optato per una strategia che ha tassato prevalentemente il lavoro umano, mentre i patrimoni hanno beneficiato di un trattamento preferenziale. Questa scelta ha permesso la concentrazione di ingenti risorse finanziarie nelle mani di una minoranza sempre più esigua.

La distribuzione delle risorse non è un fenomeno naturale, ma dipende dalla volontà collettiva determinata attraverso le politiche pubbliche. Se alcuni decenni fa l'idea di tassare la ricchezza accumulata poteva sembrare inefficace per la raccolta fiscale, oggi i dati dimostrano che il capitale finanziario si accumula con una rapidità e una densità senza precedenti.

Responsabilità individuale versus sistema strutturale

Di fronte alle invocazioni rivolte ai facoltosi per versare contributi volontari, Notarbartolo respinge l'idea che la soluzione risieda nella discrezionalità del singolo individuo. Il principio non è che lei, in quanto persona singola, debba decidere spontaneamente di pagare di più, ma che l'obbligo derivi da una normativa chiara e strutturale.

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La giustizia fiscale non può dipendere dalla generosità personale, ma deve essere il risultato di una progettazione istituzionale che garantisca equità. Questo approccio sposta il focus dal senso di colpa individuale alla responsabilità collettiva del sistema, che deve essere in grado di regolare i flussi economici in modo equo e trasparente.

Non si tratta quindi di un atto di carità, ma di un diritto-dovere civico. La progressività fiscale deve essere intesa come uno strumento di riparazione storica per gli squilibri creati da decenni di politiche che favorivano l'accumulo non tassato. Solo un sistema strutturale può garantire che i contributi siano equi e non soggettivi.

Mitigare le paure sulla prima casa e sui risparmi

Quello che serve realmente, secondo la presidente, non sono solo semplici imposte sul patrimonio o una generica progressività sui redditi, ma un intervento mirato che non generi inutili allarmismi nella popolazione. In Italia, la proposta di tassare i grandi patrimoni genera spesso una reazione immediata di paura, con il timore infondato che si finisca per intaccare la prima casa o i risparmi delle famiglie medio-basse.

Questa reazione, sebbene forse comprensibile dal punto di vista emotivo, non ha nulla a che vedere con le proposte concrete avanzate. A seconda dei Paesi, le normative differiscono notevolmente. Nella confederazione internazionale di organizzazioni non profit Oxfam, la proposta prevede un'attenzione specifica sui patrimoni che superano la soglia dei cinque milioni di euro.

Allo stesso modo, in Gran Bretagna l'iniziativa dei Patriotic Millionaires si concentra sui patrimoni superiori ai dieci milioni. Questi dati dimostrano che le soglie di intervento sono deliberate e mirate solo all'ultra-ricchezza, lasciando intatti i beni essenziali e le economie domestiche ordinarie. La confusione nasce spesso dalla mancanza di informazioni precise sulle soglie di applicazione delle tasse.

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Soglie diverse e impatto sulla democrazia

Un'altra proposta presentata prevede un'imposta variabile tra l'1 e il 3,5% applicata ai patrimoni superiori ai due milioni di euro, escludendo esplicitamente la prima abitazione dal computo. Notarbartolo riconosce che questa potrebbe essere una proposta valida tecnicamente, ma non la sostiene pienamente a causa delle sue implicazioni psicologiche e politiche.

La soglia dei due milioni, seppur alta, rischia di risvegliare paure diffuse nella classe media e alta, distogliendo l'attenzione dalla questione centrale. Gran parte del suo impegno consiste nel ribadire che questo tema non appartiene all'agenda della destra o della sinistra, ma riguarda il fondamento stesso della democrazia liberale.

La salute democratica di un Paese è direttamente proporzionale alla capacità di gestire le disparità economiche senza creare divisioni sociali acute. Ignorare questo aspetto significa minare le basi stesse del contratto sociale che tiene insieme la comunità. La tassazione dei patrimoni è quindi una questione di sopravvivenza istituzionale.

Appello alle forze politiche italiane

Nonarbartolo lancia infine un appello diretto alle forze politiche italiane, invitando l'opposizione a mettersi d'accordo su una linea comune per costruire un'alternativa democratica solida. La frammentazione delle proposte in materia fiscale indebolisce la capacità di riforma e perpetua lo status quo ingiusto.

Per quanto riguarda la definizione esatta della soluzione ideale, ritiene che debbano essere i dati empirici a guidare le decisioni. Non esistono ricette preconfezionate che valgano per tutti i contesti, ma è necessario adattare le politiche fiscali alle evidenze statistiche disponibili.

La democrazia richiede scelte coraggiose basate sulla realtà dei fatti, non sulla retorica ideologica. Solo affrontando il tema della ricchezza e delle tasse con pragmatismo e trasparenza si potrà ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il futuro economico dell'Italia dipende dalla capacità di questi soggetti di agire con determinazione.