Giorgio Guatta morto d'infarto in Tunisia durante il Tembaine Desert Rally

Giorgio Guatta, imprenditore edile di Serle, è morto per un infarto nel deserto tunisino durante il Tembaine Desert Rally. Annullata la tappa del Day 3.

Giorgio Guatta, imprenditore edile di 47 anni originario di Serle, nel Bresciano, è morto venerdì 13 novembre in Tunisia dopo un malore improvviso. L'uomo si trovava nel Paese nordafricano insieme ad alcuni amici per partecipare al Tembaine Desert Rally, dove avrebbe dovuto festeggiare il suo 48° compleanno tra le dune.

Il malore si è verificato durante un trasferimento logistico tra le oasi di Tamerza e Tozeur. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la morte è avvenuta per infarto, come riferito nelle ricostruzioni dei giornali dopo la notizia della scomparsa.

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Il malore durante il trasferimento nel deserto

Il malore di Giorgio Guatta è avvenuto durante un trasferimento tra le oasi di Tamerza e Tozeur, in Tunisia, nel corso della manifestazione. Il decesso ha colpito il gruppo di amici che lo accompagnava nella trasferta.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il personale medico al seguito del Tembaine Desert Rally è intervenuto subito e con un soccorso prolungato. Nonostante questo, Giorgio Guatta non ha mai ripreso conoscenza.

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Guatta era un apprezzato muratore e titolare di un'impresa di costruzioni a Serle. Il suo nome è noto nella comunità bresciana, che ha accolto la notizia con grande dolore.

Il ricordo degli amici e la tragedia familiare

Gli amici di Giorgio Guatta hanno ricordato il suo sogno di partecipare al Tembaine, sottolineando come la passione per la competizione nel deserto fosse condivisa con il gruppo. Nel loro messaggio hanno scritto che la vita è un battito e che bisogna inseguire i propri sogni finché se ne ha la possibilità.

La morte di Guatta ricalca quella del padre, deceduto anch'egli per un infarto sul lavoro circa quindici anni fa. Guatta lascia due figli piccoli, citati nelle cronache come i suoi bimbi.

Annullata la gara e le prossime tappe del rally

La direzione di gara del Tembaine Desert Rally ha annullato la competizione prevista per il Day 3, in segno di lutto. La decisione è stata comunicata attraverso Soloebikes, che ha diffuso il messaggio di cordoglio della manifestazione.

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Il Tembaine, sottolineano gli organizzatori nel messaggio, prosegue il suo cammino in memoria di Giorgio Guatta e di tutti coloro che hanno condiviso il sogno della corsa. Nella nuova categoria riservata alle moto elettriche Talaria, dove Guatta era impegnato, la memoria del pilota bresciano accompagnerà i partecipanti nelle prossime fasi della gara.