Giorgio Metta (IIT): l'IA è sopravvalutata, ma il futuro è rosa

Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, esprime la sua opinione sull'intelligenza artificiale, definendola la tecnologia più sopravvalutata del momento. Discute le sfide e le opportunità legate all'IA, alla robotica e alle altre tecnologie avanzate, focalizzandosi sui progetti dell'IIT e sulla necessità di investimenti nella ricerca e nella collaborazione pubblico-privato.

“Ho letto da qualche parte che siamo bravissimi a sopravvalutare le cose nel breve termine e sottovalutarle nel lungo termine”, afferma Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. In questa prospettiva, l'intelligenza artificiale si presenta come la tecnologia più sopravvalutata del momento. L’entusiasmo attorno all'IA è palpabile, con molti che si sentono in grado di prevedere il futuro prossimo venturo.

Tuttavia, l'analisi delle conseguenze a lungo termine della sua diffusione, che potrebbero rimodellare radicalmente le dinamiche del potere, del lavoro e dell'economia, rimane insufficiente. Metta sottolinea che, pur non volendo generare allarmismi, è probabile che l'IA porti a nuovi equilibri sociali, potenzialmente creando un futuro più luminoso. L'IIT, sotto la sua guida, si impegna attivamente per realizzare questa visione, focalizzandosi su due aree principali: l'healthcare, dedicata alla salute umana, e l'earthcare, orientata alla cura del pianeta, attraverso progetti legati a nuovi materiali, sostenibilità ed energia. L'obiettivo è prendersi cura di noi stessi e del mondo che ci circonda. In ambito sanitario, l'IIT sta compiendo passi significativi, dalla scoperta di nuovi farmaci alla robotica applicata al benessere e alla sicurezza dei lavoratori. Un esempio concreto è la scoperta di una molecola, grazie a simulazioni di intelligenza artificiale, capace di alleviare i sintomi cognitivi di disturbi del neurosviluppo come autismo, sindrome di Down ed epilessia. Questa molecola, sviluppata da una startup nata all'interno dell'IIT, sta mostrando risultati promettenti nella fase 2 della sperimentazione clinica, aprendo la prospettiva di una futura disponibilità. \Oltre alla ricerca farmaceutica, l'IIT si distingue anche nel campo della robotica, con progetti come iCub, un robot umanoide divenuto simbolo dell'istituto, e lo sviluppo di protesi avanzate. Queste protesi robotiche, progettate per essere attive e funzionali nella vita quotidiana, rappresentano un importante passo avanti rispetto alle protesi passive del passato. Dotate di motori, si attivano autonomamente per facilitare i movimenti, migliorando postura e funzionalità. Il successo di queste tecnologie è stato dimostrato in competizioni internazionali, dove atleti con protesi sviluppate dall'IIT hanno ottenuto risultati eccellenti. Un altro progetto innovativo è Concert, il robot-muratore, recentemente presentato e oggetto di un accordo con a.Quantum, società del gruppo Acea. Concert sarà utilizzato nel monitoraggio e nella costruzione di infrastrutture gestite da Acea, come reti idriche ed elettriche, con l'obiettivo di migliorare la manutenzione predittiva e la sicurezza dei lavoratori. L'IIT promuove un modello di ricerca che va dalla scoperta scientifica all'applicazione pratica, con la creazione di startup e la collaborazione con l'industria. Questo approccio richiede pazienza e costanza, ma aumenta le probabilità di successo, stimolando i ricercatori e favorendo la nascita di nuove imprese. \Secondo Metta, per sostenere la ricerca è fondamentale incrementare gli investimenti. L'Italia, sebbene vanti un capitale umano di elevata qualità, destina una percentuale del PIL inferiore alla media europea alla ricerca. Inoltre, è necessario un cambiamento nel modello di finanziamento, con una maggiore partecipazione del capitale privato. Attualmente, la maggior parte dei fondi proviene dal settore pubblico, mentre negli Stati Uniti la situazione è opposta. Una maggiore collaborazione tra pubblico e privato è essenziale per portare le innovazioni sul mercato e far crescere la tecnologia. Nonostante le sfide, l'IIT dimostra che è possibile ottenere risultati significativi anche con risorse limitate, grazie alla passione e alla competenza dei suoi ricercatori. L'istituto si pone l'obiettivo di costruire un futuro in cui la scienza e la tecnologia contribuiscano al benessere umano e alla salvaguardia del pianeta





LaStampa / 🏆 16. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Intelligenza Artificiale Robotica Ricerca Scientifica Istituto Italiano Di Tecnologia Innovazione

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Giorgio Armani, quanto pagheranno gli eredi per le tasse di successioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgio Armani, quanto pagheranno gli eredi per le tasse di successione

Leggi di più »

Ilaria Raschiatore uccisa dal cancello della scuola, dopo 21 anni inaugura l’istituto che porterà il…La bimba è morta il 6 ottobre 2004, all’età di quattro anni.

Leggi di più »

L'aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani: avviato iter dall'EnacI titoli di Sky Tg24 del 18 settembre, edizione delle 8

Leggi di più »

Luigi Chiapparini, 'l'uomo misterioso' che ha gestito il patrimonio di Giorgio ArmaniPrivate banker di 73 anni, conduce una vita riservata nel Milanese. È uno dei pochi a essere riuscito a conquistare la fiducia del re della moda fuori dal cerchio della famiglia e dei collaboratori più stretti

Leggi di più »

Giorgio Napolitano, il dialogo, l'energia e l'acqua prima del caffè (di L. Maffei)A due anni dalla sua scomparsa, un ricordo personale dell'ex presidente della Repubblica

Leggi di più »

Metta, IIT: “Il quantum computing sarà la prossima tecnologia che ci cambierà la vita”Il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova: “L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando anche la ricerca scientifica, ma il ver…

Leggi di più »