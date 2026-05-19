Giornale di Calcio: Notizie e Aggiornamenti

Il testo offre una panoramica delle principali notizie del calcio mercato, tra trattative, indiscrezioni e retroscena, relate per la giornata appena passata.

Il punto su tutte le notizie di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Puntatore in particolare per l’ Inter , non si è parlato del rinnovo del Chivu ma si è parlato della pianificazione.

L’Atalanta ha contatti con Maurizio Sarri. Che Bremer ha giocato l’ultima con la Juventus? Ci pensano Manchester United e Liverpool. Pinamonti ora può lasciare il Sassuolo.

Quattro terzini possono lasciare la Fiorentina. Non hanno fretta di mettere nero su bianco una permanenza scontata. Chivu ha già un contratto che copre la prossima stagione - scadenza 30 giugno 2027 - e l’intenzione di rinnovare fino al 2028 (magari con opzione per un altro anno) c’è tutta, ma si entrerà nel vivo solo dopo la fine del campionato.

Si sono gettate le basi per il mercato estivo, che dovrebbe vedere l’Inter protagonista, dato che sicuramente i nerazzurri dovranno cambiare molto, per esempio in difesa. Potrebbero esserci cessioni eccellenti e acquisti per un centrocampista "alla Koné"





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calciomercato Inter Chivu Atalanta Confronto Sarri-Atalanta Incontri In Passato Rinnovo Contratto Pianificazione Cessioni Eccellenti Cambio Modulo Þessum Arrivo Al Sassuolo Inter Tags Calcio Tags

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tutte le notizie sul calcio italiano per lunedì 18 maggio (in italiano)Un testo italiano che presenta il programma completo delle partite del calcio italiano per lunedì 18 maggio, include diverse notizie sulle squadre maggiori e minori, e alcune indicazioni sul calciomercato.

Read more »

Mister Tennis e i 'numeri' della 'Stampa', non chiarisce ma attacca 'il Giornale'Il numero uno Binaghi non spiega l'uso di risorse federali per l'ingresso nell'editoria. Non bastavano accordi pubblicitari?

Read more »

Diverse notizie tra calcio, politica e moda su Inter, Juventus e MilanDescrizione dettagliata della notizia con quote, supquote, regole esatte sulle quote.

Read more »

Notizie sportive oggi: la Lazio con le valigie in mano, Basic saluta a zero, Chivu incontra l'Inter, Simonelli difende la Lega, L'Inter nottata, Playoff Serie C, L'Inter non perde tempo, L'Inter nottata, Premio al Capitano Wullaert, giocatore della stagione, Ceccaroni taglia il traguardo, Veneziafera...Conto le notizie sportive, oggi giovedì 24 novembre. La Lazio con le valigie in mano? Basic saluta a zero, anche Zaccagni riflette ... Inter-Chivu, rinnovo e mercato, L'Inter nottata, Playoff Serie C, La Lega di Simonelli, Ceccaroni taglia il traguardo, Venezia, e notizie del calcio femminile, fehler di Lerda, premio Wullaert. Ultime notizie e approfondimenti sui principali campionati e club, notizie di oggi e top news del 13.

Read more »