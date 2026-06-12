Giornali: Trump-Iran, Bce tassi, Meloni-Vannacci, Mondiali e non solo

Le prime pagine dei quotidiani italiani si concentrano su diverse notizie: l'annuncio di Trump su un accordo con l'Iran e lo stop ai raid, l'aumento dei tassi Bce, l'affondo di Meloni contro Vannacci in Parlamento, l'inizio dei Mondiali di calcio e altri temi di attualità.

Le prime pagine dei principali quotidiani italiani di oggi sono dominate da diverse notizie di rilievo. In primo piano, la situazione in Medio Oriente con l'annuncio di Donald Trump riguardo a un presunto accordo con l'Iran e la conseguente sospensione dei raid militari.

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato: Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto, suscitando reazioni e commenti sull'effettiva portata di questa intesa. Parallelamente, la Banca Centrale Europea ha deciso di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, portandoli dal 2% al 2,25%, una mossa che avrà implicazioni sui mutui e sul costo del denaro nell'area euro.

Sul fronte interno, la premier Giorgia Meloni ha tenuto un duro intervento in Parlamento contro il generale Roberto Vannacci, definendolo funzionale alla sinistra e affermando che la vera destra non può essere associata a tali posizioni, scatenando un acceso scontro con le opposizioni che accusano il governo di fallimento. Altri temi che ricorrono sono l'avvio dei Mondiali di calcio in Qatar, con l'esibizione di Shakira e Andrea Bocelli, le indagini sul caso Milano Cortina che coinvolgono una stretta collaboratrice di Matteo Salvini, e l'editoriale dedicato alla guerra in Ucraina, che sottolinea l'assenza di un piano B per Vladimir Putin.

Inoltre, si discute della possibile nomina di un inviato Ue per Kiev, sostenuta da Mattarella, e di temi economici come la dipendenza italiana dal gas e gli stipendi dei laureati italiani inferiori del 60% rispetto all'estero. Non mancano richiami a cronache giudiziarie, come il caso dei fratelli Savi, e a eventi culturali, tra cui la Repubblica delle idee a Bologna.

La varietà di argomenti riflette un panorama mediatico ricco e complesso, dove politica estera, economia, sport e cronaca si intrecciano nella narrazione quotidiana





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