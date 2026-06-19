Giornalismo, Foggia, uccisione, arresto, presunto killer, indagini, conferenza stampa, Procura di Foggia

Un presunto killer è stato arrestato a Foggia per l'uccisione di un uomo di 45 anni avvenuta in un agguato a fucilate nel 2024. La polizia ha eseguito l'arresto sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare. Dettagli verranno illustrati in una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:00 presso la Procura di Foggia.

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