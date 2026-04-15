Giornalisti in sciopero: una crisi che minaccia la democrazia

Terzo sciopero nazionale dei giornalisti italiani per denunciare la crisi strutturale del settore, contratti scaduti da 10 anni, precarietà, mancato riconoscimento dell'IA e l'impatto sulla qualità dell'informazione e la democrazia.

I giornalisti italiani scioperano per la terza volta, una decisione non presa alla leggera ma ritenuta necessaria per informare lettori, società e politica su una crisi strutturale profonda che attanaglia il settore dell'informazione. Questo sciopero è un campanello d'allarme per la democrazia, poiché la fragilità del giornalismo si riflette direttamente sulla qualità delle notizie che raggiungono i cittadini.

La situazione è critica: il contratto nazionale di lavoro con gli editori della Fieg è scaduto da dieci anni, un decennio durante il quale gli editori hanno beneficiato di aiuti pubblici, mentre gli stipendi dei giornalisti sono stati erosi dall'inflazione. Non esistono regole chiare per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel giornalismo, né un giusto riconoscimento economico per gli autori i cui contenuti vengono ceduti agli Over the Top, le grandi piattaforme tecnologiche. La situazione è ancora più precaria per migliaia di collaboratori e partite IVA, che attendono da anni la definizione di un equo compenso, vivendo con redditi al di sotto della soglia di povertà.

Gli editori, per ridurre i costi del lavoro, hanno fatto ricorso a pratiche di dumping contrattuale, abusando del lavoro precario. Nonostante ciò, giornalisti e collaboratori sono, con il loro lavoro e i sacrifici quotidiani, gli azionisti di maggioranza di molte aziende editoriali, ma questa partecipazione non si traduce in privilegi, bensì nella capacità di resistere alle minacce interne ed esterne alle redazioni. La dignità del loro lavoro è un pilastro fondamentale per garantire un'informazione di qualità.

Per questo motivo, si ritiene che il settore necessiti di un maggiore e migliore finanziamento, con fondi che non favoriscano la distruzione o l'appiattimento dell'informazione, ma che riportino ricavi alle testate. I giornalisti sono pronti al confronto e al dialogo, ma la domanda rimane: gli editori lo sono?

È fondamentale sottolineare che la crisi del settore giornalistico non è solo una questione di stipendi o contratti, ma riguarda la stessa capacità di un paese di avere un'informazione libera, plurale e affidabile. La precarietà del lavoro giornalistico, alimentata da scelte editoriali orientate al mero risparmio, rischia di impoverire il dibattito pubblico e di creare una cittadinanza meno informata e più facilmente manipolabile.

L'introduzione di nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale, senza un quadro normativo e contrattuale chiaro, apre scenari preoccupanti di sfruttamento e svalutazione del lavoro intellettuale. I giornalisti chiedono quindi un ripensamento profondo del modello di business editoriale, che metta al centro il valore del lavoro e la qualità dell'informazione, piuttosto che la logica del profitto a breve termine.

Il finanziamento pubblico, se ben gestito e trasparente, potrebbe rappresentare una leva importante per sostenere l'editoria di qualità, a patto che non diventi uno strumento di controllo o condizionamento dell'informazione. Lo sciopero odierno è un atto di responsabilità nei confronti della professione e della società, un tentativo di riaffermare il diritto dei cittadini a un'informazione completa, accurata e prodotta nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

La decisione di indire il terzo sciopero nazionale dei giornalisti non è stata presa alla leggera, ma nasce dalla profonda preoccupazione per lo stato di salute del settore editoriale e per le sue implicazioni sulla democrazia. La scadenza decennale del contratto nazionale di lavoro ha creato un vuoto normativo che gli editori hanno sfruttato per erodere i diritti e le tutele dei lavoratori, mentre contemporaneamente beneficiavano di aiuti pubblici.

Questo scenario è insostenibile e rischia di compromettere irreversibilmente la capacità del giornalismo di svolgere il suo ruolo di cane da guardia della società. La mancanza di regolamentazione sull'intelligenza artificiale e il mancato riconoscimento economico per i contenuti ceduti alle piattaforme digitali aggravano ulteriormente la precarietà, soprattutto per i giornalisti freelance e a partita IVA, molti dei quali vivono in condizioni di povertà.

Il ricorso massiccio al lavoro precario, unito alle pratiche di dumping contrattuale, ha permesso agli editori di ridurre drasticamente i costi del lavoro, trasformando i giornalisti in azionisti di maggioranza passivi delle aziende per cui lavorano, ma senza i relativi benefici. La dignità professionale e le condizioni di lavoro dei giornalisti sono strettamente connesse alla qualità dell'informazione che arriva ai cittadini.

Pertanto, è fondamentale che il settore riceva un finanziamento adeguato e che tale finanziamento sia orientato a sostenere la produzione di informazione di qualità, anziché a causarne la distruzione o l'appiattimento. I giornalisti sono disposti al dialogo e al confronto con gli editori per trovare soluzioni condivise, ma è necessario che anche la controparte dimostri la stessa volontà e apertura.

La crisi del settore giornalistico non è un problema isolato, ma un sintomo di una crisi più ampia che riguarda il ruolo dell'informazione nella società contemporanea e la sua capacità di resistere alle pressioni economiche e politiche. La consapevolezza di questa interconnessione è il primo passo per invertire la rotta e garantire un futuro all'informazione libera e indipendente.

Lo sciopero odierno è un atto di denuncia e un appello alla responsabilità di tutte le parti coinvolte, un tentativo di riaffermare il valore insostituibile del giornalismo per la vita democratica di un paese.





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