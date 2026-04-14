Giornata Mondiale dei Quanti: la fisica quantistica celebra il suo giorno

Il 14 aprile si celebra il World Quantum Day, un'occasione per scoprire l'impatto della fisica quantistica sul nostro quotidiano e le sue applicazioni rivoluzionarie.

Se oggi avete visto qualche riferimento alla fisica quantistica scorrendo i social network o navigando online, non è una coincidenza. Il 14 aprile si celebra ufficialmente il World Quantum Day , la Giornata mondiale dei Quanti, un'iniziativa internazionale nata per portare a tutti, e non solo agli addetti ai lavori, la comprensione di una scienza che ha già cambiato il mondo. Ma perché proprio il 14 aprile? La risposta è nascosta nei numeri. Scrivendo la data nel formato anglosassone, ovvero 4/14, si ottengono le prime tre cifre della costante di Planck espressa in elettronvolt-secondo: circa 4,14×10⁻¹⁵ eV·s. Un numero microscopico che però rappresenta il confine tra il mondo della nostra esperienza quotidiana e il regno bizzarro degli atomi, dove le leggi della fisica classica smettono semplicemente di funzionare.

La più piccola “porzione” di realtà. Nonostante il termine evochi qualcosa di astratto e lontano, il concetto di quanto è in realtà molto concreto. Pensateci: anche la materia, a occhio nudo, sembra solida e compatta. Eppure sappiamo che è fatta di atomi separati da spazi vuoti enormi rispetto alle loro dimensioni. L'energia funziona allo stesso modo: non è una grandezza continua che si può dividere all'infinito, ma esiste solo in unità minime ben definite, i quanti appunto, che non possono essere ulteriormente spezzate. Un fotone - la particella elementare della luce - è il quanto del campo elettromagnetico. Questa scoperta, che sembra quasi un dettaglio tecnico, ha in realtà demolito l'intera visione newtoniana della natura: a livello subatomico il mondo non scivola da uno stato all'altro per gradi impercettibili, ma compie salti bruschi e discontinui (i salti quantici) tra livelli energetici precisi. La fisica quantistica, dunque, ci rivela un universo fatto a “pixel”, dove la luce e la materia si presentano come entità discrete, non come flussi continui. Questa comprensione ha portato a una rivoluzione nel modo in cui concepiamo il mondo, aprendo le porte a tecnologie impensabili fino a pochi decenni fa. L'impatto della fisica quantistica è già evidente in numerosi campi, dalla medicina all'informatica, mostrando un potenziale ancora in gran parte inesplorato.

Dietro la celebrazione c'è una figura monumentale: Max Planck, il fisico tedesco che nel 1900 formulò per la prima volta il concetto di “quanto”. Ma c'è un dettaglio biografico che in pochi conoscono, scoperto ufficialmente solo nel 2008: alla nascita, nel 1858, Planck fu registrato all'anagrafe con il nome di Marx, variante tedesca di Markus. Fu lui stesso, durante gli anni del liceo, a decidere di farsi chiamare Max, un'abbreviazione che mantenne per tutta la vita e per tutta la gloria della sua carriera accademica. Un piccolo cambio di identità per un uomo che avrebbe ribaltato, di lì a poco, la concezione stessa di cosa sia la materia. Planck capì per primo che la realtà fisica non è qualcosa di liscio e omogeneo, ma ha una grana: è fatta di unità discrete, separate, non ulteriormente divisibili. Che lui chiamò quanti. La sua intuizione rivoluzionaria ha gettato le basi per lo sviluppo della fisica quantistica, che avrebbe poi portato a scoperte fondamentali sull'atomo, le particelle subatomiche e le interazioni fondamentali della natura. La sua eredità continua a ispirare scienziati e ricercatori in tutto il mondo, guidandoli verso nuove frontiere della conoscenza. La Giornata mondiale dei Quanti è un'occasione per onorare il suo contributo e celebrare il progresso scientifico che ne è derivato.

Dal 2022 a oggi: un movimento globale. La Giornata mondiale dei Quanti è nata ufficialmente nel 2022, per iniziativa di un gruppo internazionale di scienziati, ingegneri, educatori e comunicatori scientifici. In pochissimi anni è diventata un evento di massa: oggi coinvolge oltre 80 Paesi con centinaia di iniziative tra conferenze, laboratori didattici, spettacoli e mostre d'arte. In Italia il cuore delle celebrazioni è Napoli, dove si tiene il terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute (Nqsti), il consorzio nato con i fondi del Pnrr per supportare la ricerca italiana nelle tecnologie quantistiche e favorire la nascita di startup nel settore. Dal 15 al 26 aprile, negli spazi della Community Hub La Santissima, sarà visitabile la mostra Quant'Arte Festival: un viaggio tra arte e fisica quantistica, già ospitata a Milano nel 2025 e ora arricchita di nuove opere. La diffusione del World Quantum Day rappresenta un importante passo avanti nella divulgazione della fisica quantistica. Offre un'opportunità unica per sensibilizzare il pubblico sull'importanza di questa scienza e per ispirare le nuove generazioni a intraprendere carriere nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico. La crescente partecipazione a livello globale dimostra l'interesse e la curiosità verso la fisica quantistica, confermando il suo ruolo centrale nel futuro della scienza e della tecnologia.

Ma la domanda che conta davvero è: cosa cambia, nella vita di tutti i giorni, sapere che l'energia viaggia a pacchetti? Tutto. Perché senza l'intuizione di Planck, la nostra vita sarebbe rimasta ferma all'epoca delle carrozze. Oggi, poi, la fisica dei quanti ha lasciato i congressi specialistici per diventare il motore di una vera trasformazione industriale e tecnologica. Le applicazioni della fisica quantistica sono già ovunque intorno a noi. I semiconduttori nei microprocessori dei nostri smartphone si basano sulle leggi della meccanica quantistica per gestire il flusso di elettroni. Senza i quanti, niente transistor. Senza transistor, niente iPhone. Nei laser usati in medicina c’è l’applicazione diretta del controllo dei quanti di luce. Gli orologi atomici alla base del sistema di navigazione satellitare, il Gps, funzionano misurando la frequenza di transizione energetica degli elettroni. Senza precisione quantistica, le mappe del telefono ci porterebbero nel posto sbagliato. La risonanza magnetica sfrutta le proprietà quantistiche dello spin nucleare per ottenere immagini ad alta risoluzione del corpo umano. Le fibre ottiche, che trasmettono i dati alla velocità della luce sfruttano, appunto, la luce e i suoi quanti. La fisica quantistica è quindi molto più di una teoria astratta: è il fondamento di tecnologie che cambiano la nostra vita quotidianamente, dalla comunicazione alla medicina. La sua continua evoluzione promette di portare a nuove scoperte e innovazioni che trasformeranno ulteriormente il mondo in cui viviamo.





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