Giornata mondiale dei single: Marinella Cozzolino spiega la solitudine e le dinamiche relazionali

La psicoterapeuta Marinella Cozzolino analizza il significato della Giornata mondiale dei single dell'11 novembre, esplorando le paure e le scelte legate alla vita di coppia.

La psicoterapeuta Marinella Cozzolino ha offerto un'analisi approfondita in occasione della Giornata mondiale dei single celebrata l'11 novembre. L'evento annuale rappresenta un'occasione per riflettere sulla complessità dello stare da soli, distinguendo tra la condizione oggettiva della solitudine e il vissuto soggettivo del sentirsi isolati. Questa distinzione è fondamentale per comprendere come gli individui affrontano le diverse fasi della propria esistenza amorosa.

Differenze tra solitudine e stato single

Stare da soli non implica necessariamente provare un senso di vuoto o isolamento interiore. Marinella Cozzolino sottolinea che questa condizione può essere interpretata come una conquista personale di autonomia, ma anche come una strategia difensiva per evitare le responsabilità e le fatiche tipiche della convivenza affettiva. La percezione di questo stato varia significativamente in base all'età e al percorso biografico di ciascuno.

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Sfide evolutive dalle adolescenza alla mezza età

Nelle prime fasi della vita, intorno ai quattre o cinque anni, i bambini possono già sperimentare pressioni sociali relative alle relazioni. Successivamente, tra i quindici e i sedici anni, emerge spesso un disagio legato alla mancanza di esperienze romantiche rispetto ai coetanei. A circa quarant'anni, invece, la situazione può risultare dolorosa per chi non ha scelto volontariamente la solitudine, specialmente quando l'ambiente circostante è dominato da coppie sposate con figli.

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Il paradosso della modernità e la paura del legame

Oggi, particolarmente tra le donne, si osserva una crescente difficoltà nel mantenere legami stabili a lungo termine. Marinella Cozzolino evidenzia come molte persone confondano il desiderio autentico di libertà con l'incapacità di gestire le inevitabili crisi di coppia. Questo comportamento ricorda il ciclo di sostituzione degli oggetti tecnologici, dove si preferisce cambiare partner anziché risolvere i problemi esistenti. La società individualista alimenta questa tendenza, rendendo seducente la libertà di non dover rendere conto a nessuno.

Pressione sociale e costruzione del noi

Nonostante l'affermazione dell'individualismo, la pressione sociale verso chi rimane single resta forte, richiedendo spesso giustificazioni esterne. Marinella Cozzolino ricorda che una relazione richiede la capacità di costruire uno spazio condiviso, integrando le storie e le difficoltà dell'altro senza perdere la propria identità. Il punto cruciale non risiede nell'opporre la solitudine alla coppia, ma nel valutare se si possiedono gli strumenti emotivi per affrontare le sfide di un progetto comune duraturo.