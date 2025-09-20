Giornata Mondiale Senza Auto: Riflessioni e Prospettive sulla Mobilità Sostenibile

Lunedì si celebra la Giornata Mondiale Senza Auto, un'occasione per riflettere sull'impatto delle automobili e promuovere alternative sostenibili. Dall'Islanda all'Italia, l'iniziativa ha radici negli anni '70, evolvendosi fino a coinvolgere decine di città. L'articolo analizza la situazione attuale, le sfide della transizione ecologica e l'importanza di ripensare la mobilità urbana.

Lunedì segna la Giornata Mondiale Senza Auto , un evento annuale concepito per sollevare l'attenzione pubblica sull'impatto significativo che l'uso massiccio di automobili ha sulla nostra quotidianità. La questione delle automobili in circolazione è diventata sempre più pressante: nel 2024, il pianeta contava 1,45 miliardi di veicoli, la stragrande maggioranza alimentata a benzina o diesel.

Le proiezioni, tuttavia, delineano uno scenario ancora più critico, con la previsione di raggiungere i 2 miliardi di auto entro il 2035. Questo dato assume un'importanza cruciale, soprattutto considerando che l'Unione Europea, attraverso il Green Deal, ha fissato l'obiettivo di eliminare i motori inquinanti entro la stessa data. Tuttavia, la tempistica del Green Deal è attualmente oggetto di dibattito, con figure politiche di spicco come Mario Draghi che hanno recentemente definito come 'irrealizzabile' l'ipotesi di una transizione totale verso veicoli elettrici e l'immediato stop alla vendita di auto a combustione interna. Questa situazione evidenzia le sfide e le complessità che accompagnano la transizione verso una mobilità più sostenibile, sollevando interrogativi sulla fattibilità e sulla rapidità con cui tali cambiamenti possono essere implementati.\Le origini di questa iniziativa risalgono agli anni '70, un periodo segnato dalla crisi petrolifera che portò all'adozione di misure restrittive sulla circolazione. L'Islanda fu pioniera in questo senso, introducendo nel 1973 il divieto di circolazione in determinati giorni. L'Italia seguì l'esempio, dapprima con giornate a targhe alterne e successivamente con le giornate ecologiche. Queste prime esperienze, nate in risposta a emergenze economiche e ambientali, posero le basi per l'istituzionalizzazione dell'iniziativa. Nel 1994, la Commissione Europea formalizzò l'iniziativa, promuovendo 'in città senza l'auto'. Questo passo segnò un importante riconoscimento a livello europeo, incoraggiando la partecipazione e la sensibilizzazione in tutto il continente. La Giornata Mondiale Senza Auto si è evoluta nel tempo, diventando un'occasione per riflettere sulla necessità di ripensare il nostro approccio alla mobilità urbana e di promuovere alternative più sostenibili. L'evento, pertanto, è un catalizzatore per la sperimentazione di nuovi modelli di trasporto e per la discussione di politiche che favoriscano la riduzione dell'inquinamento atmosferico e la vivibilità delle città.\L'anno scorso, in Italia, l'iniziativa ha coinvolto 71 città, ciascuna delle quali ha organizzato diversi eventi per celebrare la giornata. Passeggiate collettive, incontri informativi e manifestazioni sportive hanno animato le strade e le piazze, coinvolgendo attivamente la cittadinanza. Questo dimostra la crescente consapevolezza e partecipazione nei confronti della Giornata Mondiale Senza Auto. L'impegno dei comuni e delle associazioni ambientaliste nel promuovere queste attività è fondamentale per diffondere il messaggio dell'importanza di una mobilità più sostenibile. La varietà degli eventi organizzati dimostra come l'iniziativa possa essere adattata alle specificità locali, coinvolgendo diverse fasce di popolazione e promuovendo un approccio partecipativo. L'obiettivo è duplice: sensibilizzare sui benefici di una riduzione dell'uso dell'auto e offrire esempi concreti di alternative valide, come l'utilizzo dei mezzi pubblici, la bicicletta, o semplicemente il camminare. La Giornata Mondiale Senza Auto, quindi, non è solo una celebrazione, ma un momento di riflessione e di azione verso un futuro urbano più sostenibile e vivibile. \Riproduzione riservata © Copyright ANS





