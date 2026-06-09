Giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare: focus su salute del cuore e consigli estivi

Il 12 giugno si celebra la Giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore, con il supporto di Anmco. L'iniziativa punta a sensibilizzare i cittadini sull'importanza dei controlli periodici e degli stili di vita sani, valorizzando il servizio gratuito 'L'esperto risponde'. Inoltre, verrà presentato un vademecum per la prevenzione cardiovascolare in estate.

Il 12 giugno si celebra la Giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare , promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore - Hcf Onlus, presieduta dal professor Domenico Gabrielli.

Questa iniziativa, di alto valore sociale, scientifico e istituzionale, è interamente dedicata alla tutela della salute del cuore, alla prevenzione delle malattie cardiovascolari e alla sensibilizzazione dei cittadini sull'importanza dei controlli periodici e dei corretti stili di vita. L'evento si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione e della cardiologia italiana a favore della prevenzione, dell'informazione sanitaria qualificata e della prossimità ai bisogni della popolazione, con il coinvolgimento dell'Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri) quale riferimento scientifico e professionale.

La giornata rappresenta un momento di informazione, responsabilizzazione e servizio alla popolazione, confermando il contributo concreto della cardiologia italiana alla promozione della salute pubblica. In questo contesto, verrà valorizzato il servizio "L'esperto risponde", disponibile sul portale istituzionale della Fondazione, attraverso il quale i cardiologi offrono gratuitamente risposte informative alle richieste dei cittadini.

Questo servizio rappresenta uno strumento qualificato di orientamento e sensibilizzazione, volto a favorire una maggiore consapevolezza sui principali temi legati alla salute cardiovascolare, alla prevenzione, ai fattori di rischio e alla necessità di rivolgersi tempestivamente allo specialista in presenza di sintomi o condizioni meritevoli di approfondimento. Il professor Gabrielli ha sottolineato: 'La salute del cuore è parte fondamentale della salute della persona. Promuovere la prevenzione cardiovascolare significa tutelare la vita, l'autonomia e la qualità dell'esistenza dei cittadini.

Con questa Giornata vogliamo rafforzare il messaggio che la cura del cuore deve iniziare prima della malattia, attraverso controlli periodici, stili di vita corretti, informazione qualificata e attenzione ai fattori di rischio. Il servizio L'esperto risponde, attivo sul portale della Fondazione, rappresenta un contributo concreto dei cardiologi alla popolazione, offrendo ai cittadini uno spazio autorevole, gratuito e scientificamente qualificato di orientamento informativo.

' Anche il professor Massimo Grimaldi, presidente nazionale Anmco, ha espresso il proprio sostegno: 'Anmco guarda con grande favore a ogni iniziativa capace di rafforzare la cultura della prevenzione cardiovascolare e di avvicinare i cittadini alla cardiologia. La Giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare rappresenta un'occasione preziosa per ribadire che informazione corretta, diagnosi precoce, aderenza alle terapie e stili di vita adeguati sono strumenti fondamentali per ridurre l'impatto delle malattie cardiovascolari.

Come comunità scientifica, sentiamo il dovere di contribuire a questo percorso, mettendo a disposizione competenze, autorevolezza e prossimità ai bisogni della popolazione.

' In considerazione del periodo estivo e dell'aumento dei rischi legati alle alte temperature, la Giornata sarà anche l'occasione per richiamare l'attenzione sulle principali problematiche cardiovascolari connesse al caldo, alla disidratazione, agli sbalzi pressori e alla corretta gestione delle terapie nei mesi estivi. I cardiologi della Fondazione per il Tuo Cuore, con il contributo scientifico della comunità cardiologica Anmco, predisporranno un vademecum per la prevenzione cardiovascolare nel periodo estivo, che sarà presentato in occasione della Giornata e messo a disposizione della popolazione quale strumento pratico di informazione, prevenzione e tutela della salute del cuore.

Tra i consigli pratici: 1) Controllare regolarmente la pressione arteriosa. Durante l'estate la pressione può variare in modo significativo. Il caldo favorisce la vasodilatazione e può provocare abbassamenti pressori, capogiri, debolezza, vista offuscata o sensazione di svenimento, soprattutto nei pazienti che assumono farmaci antipertensivi o diuretici.

È utile misurare la pressione con regolarità e riferire al medico eventuali valori anomali o sintomi ricorrenti. 2) Non modificare autonomamente le terapie: qualsiasi aggiustamento farmacologico deve essere effettuato solo sotto stretto controllo medico. 3) Mantenere un'adeguata idratazione, bevendo acqua a sufficienza e limitando alcol e caffeina. 4) Evitare le ore più calde per l'attività fisica e prediligere ambienti freschi. 5) Prestare attenzione ai sintomi come affaticamento eccessivo, palpitazioni o gonfiore alle caviglie, che potrebbero segnalare un sovraccarico cardiaco. La Giornata nazionale della prevenzione cardiovascolare rappresenta quindi un'opportunità fondamentale per ribadire l'importanza della prevenzione e della corretta informazione, offrendo strumenti concreti per proteggere la salute del cuore durante tutto l'anno, con particolare attenzione ai periodi critici come l'estate





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