Giornata Nazionale dello Sport 2026: l'importanza del movimento per la salute delle donne

Il 7 giugno 2026 la manifestazione promossa dal CONI sottolinea i benefici dell'attività fisica per le donne di tutte le età, dalla prevenzione di malattie cardiovascolari e tumori al miglioramento del benessere psicologico.

Domenica 7 giugno 2026 si celebra la Giornata Nazionale dello Sport, una manifestazione istituita dal Consiglio dei Ministri nel 2003 e promossa dal CONI che porta l' attività fisica nelle piazze di tutta Italia.

L'evento, che coinvolge centinaia di città e migliaia di cittadini di tutte le età, ha l'obiettivo di ricordare l'importanza quotidiana del{ } movimento { } per la salute e il benessere collettivo, ma quest'anno il messaggio è indirizzato in maniera più specifica alle donne. Numerosi studi hanno dimostrato che l'attività fis ica rappresenta uno dei più potenti strumenti di prevenzione per le donne, dall'ad olescenza alla menopausa fino alla ter za età.

Il movimento aiuta a proteggere il cuore, a rafforzare le ossa, a ridurre il rischio di diabete di tipo 2, di ipertensione e di diversi tumori, tra cui quelli al seno e al colon‑retto, e a mantenere un peso corporeo sano. Ma non è solo una questione di fisico: l'esercizio influisce positivamente anche sull'umore, sul livello di stress e sulla salute mentale, grazie al rilascio di endorfine e al miglioramento della funzione cognitiva.

Le raccomandazioni degli esperti indicano almeno 150‑300 minuti di attività aerobica moderata o 75‑150 minuti di attività intensa alla settimana, integrate da esercizi di rafforzamento muscolare due volte a settimana. Per le donne, le attività più consigliate variano a seconda della fase della vita: nell'adolescenza e nella giovane età adulta è importante contrastare la sedentarietà, il sovrappeso e i fattori di rischio cardiovascolare; nella mezza età lo sport diventa un alleato contro la perdita di massa muscolare e la fragilità ossea, mentre nella terza età è fondamentale mantenere la mobilità e prevenire le cadute.

Camminata veloce, nuoto, ciclismo, yoga, Pilates e allenamento di forza sono tra le proposte più indicate. Durante la Giornata Nazionale dello Sport, le amministrazioni locali e i Comitati Regionali del CONI organizzeranno prove gratuite, dimostrazioni sportive e attività per bambini, famiglie e adulti, offrendo la possibilità di avvicinarsi a discipline diverse e di sperimentare nuovi sport in un clima di festa e partecipazione.

Il Presidente della Repubblica, in occasione dell'evento, ha ribadito che "lo sport è uno dei pilastri su cui si fonda la salute dei cittadini e, in particolare, delle donne, che meritano un'attenzione specifica per tutelare il proprio benessere fisico e psicologico". Il messaggio finale è chiaro: non è necessario diventare atleti di élite per trarre beneficio dal movimento; basta una camminata al parco, una lezione di Pilates, una partita di padel o una nuotata in piscina per migliorare la qualità della vita quotidiana





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