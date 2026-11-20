Le Giornate Fai d'Autunno hanno registrato 415mila visitatori. Scopri come le abbazie, le ville storiche e i mercatini hanno celebrato le tradizioni locali dal nord al sud Italia.

Le Giornate Fai d'Autunno hanno chiuso i battenti registrando un record di 415mila visitatori in tutta Italia, confermando il forte legame tra il pubblico e la valorizzazione del patrimonio storico. L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Fai, ha trasformato manieri, abbazie e ville storiche in luoghi di incontro per scoprire le tradizioni locali, l'artigianato e la cucina tipica, creando un filo conduttore che unisce il nord al sud della penisola.

Mercatini e Eventi nel Nord Italia

Il viaggio è iniziato nelle regioni settentrionali, dove il clima rigido ha accompagnato l'esplorazione di castelli e valli. Al maniero medievale di Sabbionara d'Avio, il mercatino natalizio tradizionale è tornato ad accogliere gli amanti degli oggetti con una storia, offrendo un'occasione per conoscere i piccoli produttori della Vallagarina, dell'alto veronese e delle vallate trentine. Gli espositori hanno riempito i cortili di laboratori e concerti, mantenendo viva la memoria artigiana del territorio.

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Nella provincia di Como, Villa del Balbianello a Tremezzina ha ospitato "La Notte dei Presepi" in due date specifiche: il 28 novembre e il 5 dicembre. Questo evento ha permesso ai visitatori di immergersi nell'atmosfera delle feste di un tempo, unendo la bellezza del paesaggio lacustre alla riscoperta di rituali invernali profondamente radicati nella cultura locale.

A Varese, la scoperta del complesso storico si è accompagnata a un percorso goloso dedicato ai dolci del territorio, che spaziavano dal panettone artigianale al caratteristico cammello di sfoglia. Questi appuntamenti hanno trasformato la visita culturale in un'esperienza sensoriale completa, dove l'architettura e la gastronomia si incontrano per raccontare la vita quotidiana di un tempo.

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Tradizioni Musicali e Religiose nel Centro Italia

La direttrice che univa le pietre antiche ha portato l'attenzione anche verso il centro Italia, dove la musica ha svolto un ruolo chiave nella narrazione delle tradizioni europee. Il 12 dicembre, la musica ha guidato il pubblico attraverso diverse culture, dall'Umbria alla Provenza, dall'Ungheria all'Irlanda, dimostrando come i riti invernali abbiano radici condivise in tutto il continente.

A San Fruttuoso, l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli (GE) ha ospitato la Messa della Vigilia il 24 dicembre nel borgo marinaro. La celebrazione è stata accompagnata dal coro degli Alpini, unendo la sacralità del momento alla tradizione militare e popolare che caratterizza molte comunità costiere italiane durante le festività natalizie.

Riti Popolari e Presepi nel Sud Italia

Nel sud Italia, l'Abbazia di Santa Maria di Cerrate ha aperto i battenti della Casa del Massaro, offrendo uno sguardo intimo sulla vita contadina e sulle consuetudini agricole storiche. Questo luogo ha permesso di comprendere come il ciclo delle stagioni influenzasse non solo il lavoro nei campi, ma anche le strutture sociali e le abitudini delle famiglie che vi dimoravano.

A Lecce, le visite hanno permesso di conoscere le consuetudini natalizie della famiglia che abitava la dimora storica. Gli appuntamenti sono stati dedicati anche a Santa Lucia, una ricorrenza particolarmente sentita in città, dove i bambini hanno potuto avvicinarsi alle storie popolari salentine attraverso un laboratorio ispirato alla calza della Befana, tra racconti, agrumi e creatività manuale.

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Il Giardino della Kolymbethra, all'interno della Valle dei Templi di Agrigento, è stato il palcoscenico di due eventi distinti. La Vigilia del 24 dicembre è stata celebrata con la Messa, il coro degli Alpini e un assaggio di pandolce. Successivamente, dal 26 al 30 dicembre, il sito ha riproposto il presepe contadino, mentre le strine, gli antichi canti rituali salentini, hanno riportato in vita una tradizione popolare in cui si incontrano sacro e profano.

Legami Tra Luoghi e Comunità

Il filo comune che ha unito tutte queste esperienze non è soltanto la festa, ma il legame profondo tra i luoghi e le comunità che nel tempo hanno conservato usanze, ricette, musiche e forme di artigianato. I Negozi FAI hanno proposto prodotti realizzati con materie prime provenienti direttamente dai Beni della Fondazione, tra cui mieli di diverse varietà, l'olio extravergine d'oliva della Baia di Ieranto, le marmellate preparate con agrumi siciliani e l'Amaro I Giganti della Sila.

Anche il Negozio Olivetti di piazza San Marco, realizzato nel 1958 da Carlo Scarpa su commissione di Adriano Olivetti, è stato al centro di una visita culturale. Il percorso si è concluso al vicino Caffè Lavena, dove i visitatori hanno potuto gustare una cioccolata calda, unendo l'architettura del design italiano alla tradizione del caffè e della socialità.