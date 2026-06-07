Giostra di emozioni e prove estreme: dibattiti, unità e successi tra spettacolo e lotterie

Un episodio intenso ha segnato il giovedì, con scelte individuali contrastanti ma una ritrovata coesione di gruppo durante un trekking fangoso estenuante. Intanto, si avvicina l'Eurovision 2026 con Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi alla conduzione, mentre le estrazioni del Lotto continuano senza grandiJackpot. Nella vita privata, Fiorella Mannoia svela la sua casa e Simona Ventura racconta un retroscena su Belén Rodriguez.

Giovedì 4 giugno ha regalato un episodio carico di tensione ed emozioni forti, dando vita a dibattiti accesi tra i partecipanti. Le scelte individuali, non sempre condivise, hanno creato divisioni, ma nel momento di maggiore difficoltà il gruppo ha ritrovato unità e coesione.

La prova più estenuante è stata una lunga traversata in un'area fangosa, considerata il trekking più temuto della competizione, che ha messo a dura prova sia la resistenza fisica che quella mentale degli concorrenti. Nonostante lo sforzo collettivo per superare l'ostacolo, il montepremi non ha ricevuto ricariche significative.

Intanto, fervono i preparativi per l'Eurovision Song Contest 2026: la prima semifinale sarà condotta da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi, mentre il cantante Sal Da Vinci, in un'intervista, si è definito "un venditore ambulante di sentimenti". Sul fronte delle lotterie, le estrazioni di venerdì 5 giugno 2026 di Lotto, Superenalotto e 10eLotto non hanno registrato nessun 6 né 5+, ma sono stati centrati tre 5 da 51.000 euro ciascuno.

Quelle di sabato 6 giugno 2026 hanno invece prodotto i consueti numeri vincenti. Nel frattempo, la cantante Fiorella Mannoia ha mostrato la sua elegante casa romana, caratterizzata da librerie a tutta parete, uno studio musicale attrezzato e una cucina in acciaio degna di un ristorante, che condivide con il marito Carlo Di Francesco.

Infine, Simona Ventura ha rivelato un retroscena su Belén Rodriguez e Marco Borriello, affermando che "la cacciava di casa" e spiegando il motivo per cui la scelse per l'Isola dei Famosi





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