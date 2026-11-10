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Giovani e sessualità: 1 su 2 usa abitualmente il preservativo

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Giovani e sessualità: 1 su 2 usa abitualmente il preservativo
Preservativo · Durex · Skuola.Net
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Un'indagine Durex e Skuola.net su 15.254 giovani rileva rischi ancora diffusi nei rapporti sessuali. Imbarazzo nell'acquisto e poca protezione restano i nodi principali.

Circa 1 giovane sessualmente attivo under 25 su 2 usa abitualmente il preservativo, per contraccezione o per prevenzione delle Infezioni Sessualmente Trasmissibili (IST). È quanto emerge dall'indagine 2020 dell'Osservatorio 'Giovani e Sessualità', svolta da Durex e Skuola.net in collaborazione con E.bi.co., spin-off accademico dell'Università di Firenze, su 15.254 giovani tra gli 11 e i 24 anni.

I risultati sono stati divulgati in occasione del lancio della campagna educational 'Safe is the new normal', realizzata con ANLAIDS, Associazione per la lotta contro l'Aids. L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare le persone a non tornare alle cattive abitudini precedenti alla pandemia di Covid-19.

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Preservativo e comportamenti a rischio tra i giovani

Il preservativo è riconosciuto come il metodo più efficace per proteggersi dalle IST da 3 ragazzi su 4, ma non entra stabilmente nella quotidianità dei giovani. Il 16% dei sessualmente attivi non usa alcun metodo di profilassi o contraccezione.

Il 21% si affida solo alla contraccezione, soprattutto alla pillola anticoncezionale, senza usare la profilassi. Il 17% utilizza il preservativo a intermittenza e solo il 46% lo indossa sempre durante un rapporto.

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Il dato più critico riguarda chi ha solo relazioni occasionali: tra questi appena il 44% usa abitualmente il preservativo. Secondo i ricercatori, la maturità su questi aspetti non migliora con l'età, perché i numeri degli 11-13enni sono allineati a quelli dei teenager più grandi.

Imbarazzo nell'acquisto e nell'uso del condom

Il 67% dei giovani sessualmente attivi prova imbarazzo nel comprare i preservativi. Per superare questo disagio, il 28% li acquista nei distributori automatici, lontano da occhi indiscreti, mentre il 35% delega il partner.

Il 4% ordina i preservativi online e solo il 18% si presenta a testa alta in farmacia. Inoltre, il 32% dichiara di aver imparato a usarli direttamente facendo sesso, mentre il 26% ha ricevuto spiegazioni dal partner.

Secondo gli autori dell'indagine, questo atteggiamento riflette la scarsa abitudine a parlare di sessualità in famiglia. La conseguenza diretta è che, per evitare impacci legati alla gestione del condom, una parte dei giovani rinuncia alla protezione: il 34% lo fa qualche volta e il 28% praticamente sempre.

Il 23% pratica il coito interrotto, accettando l'incognita del dopo, e il 9% lo fa proprio perché si imbarazza a usare altri metodi. Il metodo, come sottolineano i promotori dello studio, non mette al riparo né da malattie né da gravidanze indesiderate.

Conoscenze su IST e falsi miti in calo

Sul piano delle informazioni di base, i giovani mostrano progressi concreti. Messi di fronte a un elenco di infezioni sessualmente trasmissibili, il 60% individua l'intrusa, cioè la cistite, che non è una IST.

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Circa 8 giovani su 10 sanno che alcune IST possono essere asintomatiche, più di 6 su 10 che alcune patologie possono portare all'infertilità e quasi 7 su 10 che il contagio è più facile se non si usano precauzioni. Il 9% dei giovani sa che è possibile restare incinta o mettere incinta anche la prima volta che si fa sesso.

Il preservativo è visto soprattutto come strumento di protezione dalle IST dall'86% dei rispondenti, mentre il 71% lo considera un metodo anticoncezionale. Solo 1 su 10 ritiene che la pillola possa evitare malattie, mentre il 79% la considera soprattutto una protezione dalle gravidanze indesiderate.

Scuola e campagne mirate per la prevenzione

L'indagine conferma che la prevenzione passa dalla scuola e da campagne di comunicazione mirate, con un linguaggio adeguato al pubblico di riferimento. Il contributo delle attività scolastiche sull'educazione sessuale è indicato come fondamentale.

Un'esperta citata nel testo segnala anche un allarme legato alla pornografia online: il primo contatto con immagini esplicite avverrebbe già a sette anni. La stessa esperta invita a prestare attenzione alle battute a sfondo sessuale, che possono influenzare il modo in cui i ragazzi vivono la propria sessualità.

Il quadro che emerge è duplice: da un lato 6 giovani su 10 dichiarano di guardare abitualmente video o immagini pornografiche online, dall'altro la conoscenza delle IST cresce. Restano però comportamenti a rischio diffusi, che richiedono informazione continua e un'educazione affettiva e sessuale più strutturata.

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