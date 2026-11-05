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Giovani italiani laureati in calo: dati Istat 2025 e obiettivi Ue

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Giovani italiani laureati in calo: dati Istat 2025 e obiettivi Ue
Istat · Laureati Italia · Occupazione Giovani
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Istat rivela calo laureati 25-34enni al 31,1%. Italia sotto media UE 44,8% e target 2030. Aumentano occupazione e divari di genere tra neodiplomati.

Il sistema universitario italiano affronta una lenta ma costante erosione nei tassi di conseguimento della laurea tra i giovani. I dati Istat 2025 rivelano una diminuzione dei laureati nella fascia di età 25-34 anni, che scendono al 31,1%, con un calo di 0,5 punti percentuali rispetto al 2024. Questo risultato conferma la difficoltà del paese nel mantenere o accrescere la percentuale di diplomati di livello accademico.

Dati 2025 e divari disciplinari

Istituto Nazionale di Statistica evidenzia una marcata differenza tra i corsi di studio nelle discipline scientifiche e tecnologiche, dove il dato raggiunge il 34,5%. Tuttavia, questa percentuale presenta un forte squilibrio di genere: scende al 16,2% tra le donne e sale al 38,2% tra gli uomini. Tale divergenza sottolinea come le scelte accademiche siano ancora fortemente influenzate da tradizionali stereotipi settoriali.

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Obiettivi Ue e posizione italiana

L'Italia si colloca al penultimo posto nella classifica europea per livelli di istruzione, con risultati migliori soltanto rispetto alla Bulgaria. Il dato italiano è significativamente lontano dall'obiettivo Ue del 45% fissato per il 2030 e dalla media attuale dell'Unione al 44,8%. Tale distacco indica una necessità urgente di riforme strutturali per allineare il sistema educativo nazionale agli standard continentali.

Tassi di occupazione per neo-laureati

Nonostante il calo nel numero di diplomati, il mercato del lavoro mostra segnali positivi per i neodiplomati e i neolaureati. Nel 2025, il tasso di occupazione tra i neodiplomati 20-34enni sale al 62,9%, con un incremento di 2,3 punti rispetto all'anno precedente. Anche i neolaureati registrano un aumento del 1,4 punti, raggiungendo il 78,7%.

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Differenze settoriali e di genere

Per i laureati tra i 30 e i 34 anni, il tasso di occupazione generale raggiunge il 90,1% nell'area scientifica e tecnologica. Tuttavia, permangono importanti disparità tra uomini e donne: il divario è di 8,1 punti in ambito scientifico (91,4% maschile contro l'83,3% femminile), di 5,1 punti nelle discipline socio-economiche e giuridiche, e di 2,8 punti nell'area umanistica.

Confronto con il contesto europeo

Il divario occupazionale tra l'Italia e il resto dell'Unione europea continua a ridursi, pur restando i valori Ue marcatamente più elevati. La media europea si attesta al 77,2% per i neodiplomati e all'87% per i neolaureati. Questi numeri indicano una parziale convergenza, ma evidenziano come l'Italia debba ancora migliorare la capacità di inserimento lavorativo rapido per i suoi giovani.

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