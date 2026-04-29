Giovani Palestinesi a Roma per Imparare a Raccontare le Loro Storie con il Cinema

Dodici giovani palestinesi partecipano a Land, una scuola di cinema gratuita a Roma, per sviluppare le proprie capacità narrative e raccontare la realtà della Cisgiordania e di Gaza. Un'iniziativa di solidarietà culturale promossa da Cinema in Verde, Silverback e il Comune di Roma.

Hazar, una giovane donna di 25 anni originaria di Ramallah, condivide una storia profondamente toccante che ha plasmato il suo desiderio di diventare regista. Cresciuta all'ombra dei checkpoint, ha compreso la dura realtà della vita palestinese all'età di 11 anni, quando sua sorella Hiba, affetta da cancro, era ricoverata in un ospedale a Gerusalemme, a soli 20 minuti da casa.

La sorella Hana, desiderosa di farle visita, fu brutalmente fermata a un posto di blocco, nonostante le sue suppliche e la spiegazione dell'emergenza. Costretta a tornare indietro e a percorrere un lungo giro, Hana raggiunse l'ospedale solo per trovare Hiba in fin di vita. Questo episodio, segnato dall'ingiustizia e dalla disumanità, le fece comprendere che la sua gente era ostacolata non per ragioni di sicurezza, ma semplicemente perché palestinese.

Da quel momento, Hazar ha deciso di dedicare la sua vita a raccontare le storie della Cisgiordania e di Gaza, a dare voce a chi non ne ha, attraverso il potente mezzo del cinema. Hazar ha raccontato la sua storia commovente nella prestigiosa Sala del Carroccio del Campidoglio, di fronte a un pubblico attento e interessato, composto dall'assessora all'Ambiente e all'Agricoltura Sabrina Alfonsi, dall'assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, dal direttore dell’Orto Botanico Fabio Attorre e da numerosi giornalisti.

È arrivata in Italia solo pochi giorni fa, insieme ad altri undici giovani palestinesi, per partecipare a Land, una scuola di cinema gratuita che si propone di creare uno spazio concreto di solidarietà e di offrire opportunità professionali attraverso il lavoro culturale. L'assessora Alfonsi ha sottolineato l'importanza di Roma come città accogliente, fucina di idee e talenti artistici, esprimendo il desiderio di mettere a disposizione la piazza pubblica per dare voce e strumenti a chi ne è privo.

L'assessore Smeriglio ha ribadito il ruolo di Roma come città di pace e l'importanza delle reti culturali nel costruire legami solidi tra Paesi, comunità e cittadini di tutto il mondo. Land è un'iniziativa promossa da Cinema in Verde, il primo festival di cinema ambientale fiction in Italia, e dall'agenzia di comunicazione Silverback, con il patrocinio del Comune di Roma, dell’Orto Botanico e dell’università la Sapienza.

Il progetto ha ricevuto un ampio sostegno da diverse realtà, tra cui Groenlandia e lo Ied, che hanno contribuito all'organizzazione del corso di formazione, l'Associazione di Cooperazione e Solidarietà, che ha assistito i ragazzi palestinesi nella preparazione del viaggio, e una campagna di crowdfunding che ha permesso di coprire i costi dei voli e del soggiorno. Simonetta Lombardo, fondatrice di Silverback, ha spiegato che l'idea di Land è nata durante l'edizione dello scorso anno di Cinema in Verde, quando Gaza era sotto bombardamento, sottolineando come la formazione e la possibilità di raccontare direttamente le proprie storie siano un atto di redistribuzione di strumenti e potere, e un modo per allargare lo spazio del racconto come forma di resistenza culturale.

Durante i due mesi trascorsi a Roma, i dodici partecipanti a Land lavoreranno allo sviluppo e alla realizzazione dei propri progetti, confrontandosi con professionisti del settore e apprendendo le dinamiche della produzione audiovisiva, attraverso laboratori, masterclass e visite a set e studi cinematografici. Mohammed Badran, un altro partecipante al corso, ha espresso la sua gioia per la libertà di movimento che sperimenta a Roma, definendola una città di pace e di libertà.

L'assessore Smeriglio ha concluso sottolineando l'importanza di dare continuità a questa esperienza per Roma





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