Giovanni De Gennaro intercettazioni: precauzioni anti-spy e controllo su Contorno

Il decreto di Caltanissetta rivela le misure estreme di Giovanni De Gennaro per evitare intercettazioni e gestire i rapporti con Salvatore Contorno, centrale per via D'Amelio.

Il decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Caltanissetta ha portato alla luce una rete complessa di precauzioni antiascolto adottate da Giovanni De Gennaro, ex capo della Polizia. Le indagini, legate al depistaggio della strage di via D'Amelio e alla scomparsa dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, rivelano un'attenzione ossessiva verso Salvatore Contorno, ex collaboratore di giustizia di Cosa Nostra.

Gli inquirenti sostengono che De Gennaro abbia voluto mantenere sotto controllo i contatti con Contorno per impedire che il pentito rendesse dichiarazioni utili alle indagini sui responsabili della strage del luglio 1992. Il centro dell'attenzione è rappresentato dal ruolo svolto da Massimo Carnicelli, addetto alla tutela del collaboratore, e da Franco Pacetto, ex ispettore di Polizia e fidato collaboratore dell'ex vertice.

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La strategia anti-intercettazione di De Gennaro

La Procura descrive dettagliatamente le misure adottate da Giovanni De Gennaro per eludere le intercettazioni giudiziarie. Le conversazioni tra l'ex capo della Polizia e i suoi collaboratori avvenivano frequentemente su terrazzi, lasciando i telefoni negli uffici per evitare di essere captati. Queste tecniche di occultamento delle comunicazioni sono state ricostruite anche attraverso le dichiarazioni di Pacetto alla moglie il 16 maggio, quando ha confermato che i telefoni venivano lasciati in ufficio mentre si parlava sul terrazzo.

Le precauzioni si estendevano anche al personale amministrativo, coinvolgendo Beatrice Manzia e Stefania Francisetti, segretarie di De Gennaro. Manzia ha riferito alle sue collega di evitare messaggi scritte sugli appuntamenti e di utilizzare prevalentemente la modalità cartacea per gli scambi informativi. È emerso inoltre che è stata avanzata la richiesta di effettuare una bonifica dell'ufficio per eliminare eventuali dispositivi di ascolto clandestini, alzando l'asticella contro le intercettazioni.

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Il controllo politico su Salvatore Contorno

Al centro delle preoccupazioni degli investigatori vi è il rapporto tra De Gennaro e Salvatore Contorno, la cui cattura avvenne il 26 maggio 1989 a San Nicola l'Arena durante un'operazione della Squadra mobile di Arnaldo La Barbera. Gli inquirenti sottolineano come il pentito fosse gestito dal Nucleo centrale anticrimine diretto da De Gennaro, creando una linea di responsabilità che risale a decenni fa.

Dopo aver appreso il 1 aprile 2025 dell'esistenza di indagini nei suoi confronti, De Gennaro ha convocato immediatamente Franco Pacetto. L'incontro del 8 aprile presso il Centro Studi Americani ha visto l'ex capo della Polizia raccomandare di continuare a monitorare Contorno, temendo che potesse essere ascoltato dagli inquirenti. Pacetto è stato descritto dai magistrati come una sorta di "longa manus" di De Gennaro, esercitando un controllo perseverante sui movimenti del collaboratore.

Tentativo di influenza immobiliare a Palermo

Le intercettazioni rivelano un interessamento anomalo di Giovanni De Gennaro verso una controversia immobiliare a Brancaccio, presso via Conte Federico a Palermo. I beni, appartenenti agli eredi Lombardo, furono occupati illegalmente durante la guerra di mafia dalla fazione corleonese. Uno di questi immobili era nella disponibilità di Gaspare La Mantia, esponente mafioso arrestato nell'operazione "Brasca 4.0" del 2016.

Secondo quanto emerge dal decreto, Pacetto avrebbe dovuto trattare la vendita dell'immobile a La Mantia, recandosi persino a Palermo. Gli investigatori hanno documentato conversazioni iniziali il 2 maggio riguardo a questa compravendita, definendo l'interessamento di De Gennaro come "assolutamente anomalo" dato che la materia era estranea al suo passato servizio. La Mantia risultava consapevole che la transazione fosse nel suo interesse.

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Reazioni e conseguenze dell'inchiesta

Salvatore Contorno ha espresso il proprio malcontento riguardo al controllo esercitato, parlando con il proprio avvocato Salvino Greco il 1 maggio. Nel colloquio, il pentito ha definito De Gennaro il "padrone" di Pacetto, lamentando l'inazione del collaboratore nonostante le direttive ricevute. Questa dichiarazione testimonia la tensione tra il collaboratore di giustizia e l'apparato istituzionale da cui si sentiva vincolato.

L'inchiesta della Procura di Caltanissetta continua a indagare su eventuali responsabilità degli apparati istituzionali, andando oltre le figure già coinvolte come Arnaldo La Barbera. Gli elementi raccolti potrebbero avere implicazioni profonde sulla ricostruzione dei fatti che precedettero le stragi del 1992 e sul fallito attentato dell'Addaura contro Giovanni Falcone. Le prossime mosse procedurali dipenderanno dall'esame completo delle intercettazioni e delle testimonianze raccolte nel decreto di perquisizione.