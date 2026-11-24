Fonti confermano che il giurista cattolico Giovanni Doria è il profilo scelto da Giorgia Meloni per la vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura, tra le trattative del centrodestra.

Giorgia Meloni ha individuato in Giovanni Doria il profilo ideale per conquistare la vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. L'avvocato cassazionista e professore universitario rappresenterebbe la mossa strategica definitiva del centrodestra per rafforzare la propria influenza nell'organo di autogoverno dei magistrati italiani. Questa scelta si inserisce nel contesto delle trattative per il rinnovo di un terzo dei componenti del Csm, ovvero i dieci membri eletti dal Parlamento in seduta comune.

La strategia del centrodestra per il rinnovo del Csm

Le trattative per le elezioni del nuovo Csm hanno subito un rallentamento dopo due fumate nere, ma non si sono mai interrotte completamente. Il centrodestra sta attendendo la fine della manovra economica per procedere con le votazioni, una questione puramente di numeri e tempistica. Nelle prime due tornate elettorali era richiesta una maggioranza qualificata pari a tre quinti dei componenti totali, un obiettivo difficile da raggiungere senza un consenso ampio. Dalla prossima fase, la regola cambierà drasticamente: la maggioranza sarà determinata dai tre quinti dei votanti, rendendo molto più agevole la vittoria del schieramento governativo.

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Chi è Giovanni Doria e la sua rete di influenze

Giovanni Doria è un giurista calabrese, titolare di uno studio legale di rilievo e professore di Nozioni Giuridiche Fondamentali alla Pontificia Università della Santa Croce di Roma, ateneo legato all'Opus Dei. La sua fede cattolica e le sue connessioni con ambienti vicini a Alfredo Mantovano, sottosegretario a Palazzo Chigi e figura di fiducia della premier, lo rendono un candidato solido per il governo. Mantovano ha giocato un ruolo chiave nel suo passato, favorendo l'elezione di Doria a vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa lo scorso luglio.

Oltre all'attività accademica, Doria ha prestato la sua consulenza presso la Santa Sede, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Economia. Questa vasta esperienza istituzionale lo rende una figura rispettata nei vertici della burocrazia statale. Secondo fonti autorevoli, la premier considera il suo profilo come quello 'giusto' per garantire una posizione di vicepresidenza nel Csm, chiudendo un cerchio di fiducia basato sulla lealtà politica e sulla compatibilità ideologica.

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Le altre candidature e gli obiettivi del governo

Oltre a Doria, il centrodestra ha identificato altri nomi plausibili per conquistare i seggi al Csm. Tra questi figurano il senatore Sergio Rastrelli di Fratelli d'Italia, la senatrice Erika Stefani della Lega e il senatore Pierantonio Zanettin di Forza Italia. Anche figure tecniche come Cesare Placanica e Nicolò Zanon sono state menzionate, legati alla campagna per il referendum sulla separazione delle carriere. L'obiettivo storico del centrodestra resta quello di raggiungere sette consiglieri eletti, lo stesso risultato ottenuto quattro anni fa.

Il contesto politico e le prospettive future

Mentre il centrodestra affina la sua strategia, l'opposizione sta cercando di chiudersi sui propri candidati per contrastare l'espansione governativa. La prossima convocazione parlamentare potrebbe essere decisiva per sbloccare la situazione e confermare le nomine. La presenza di Doria, con il suo bagaglio culturale e giuridico, segna un tentativo di normalizzare la presenza politica nel Csm attraverso profili tecnicamente ineccepibili ma politicamente allineati.