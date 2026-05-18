Giovanni Galizia, il bel prete del Calendario Romano, non è mai stato sacerdote

Una raccolta di 12 scatti di religiosi, dedicata ai turisti, che ha attirato molti sguardi e attenzioni. La foto, realizzata da Piero Pazzi, circola insistentemente anche sui social, alimentando le più disparate leggende metropolitane.

Mai stato sacerdote, quella foto mi perseguita da 23 anni: chi è davvero Giovanni Galizia , il bel prete del Calendario Romano , una raccolta di 12 scatti di religiosi, dedicato ai turisti.

Il suo volto piacevole e pulito ha attirato molti sguardi e attenzioni. Ma in realtà, originario di Palermo, 39 anni, non è mai stato un sacerdote. La foto, realizzata da Piero Pazzi, circola insistentemente anche sui social, alimentando le più disparate leggende metropolitane. Giovanni, in realtà, è un assistente di volo.

Questa storia inizia con un amico di amici, con un incontro a Palermo molti anni fa. Era il 2004 e il fotografo si chiamava Piero Pazzi. Voleva descrivere le città attraverso un set di foto. E allora ecco Venezia con i gondolieri e Roma con i preti.

Tra un’uscita e un’altra, a un certo punto mi ha chiesto se mi andasse di partecipare. Era un gioco, aveva tutto il materiale pronto. Su quella foto girano molte leggende metropolitane.

C’è chi dice che quel sacerdote ormai abbia 84 anni e sia un parroco di Milano, chi è pronto a giurare che sia un prete ribelle che si è allontanato dalla chiesa perché non ne condivide più i principi e chi assicura che, invece, abbia lasciato il sacerdozio solo per amore. In 23 anni quella foto non gli ha mai fatto guadagnare nulla. Non ho mai chiesto un euro. Era uno scherzo.

Il fotografo Pazzi? Non lo vedo da un bel po’. E gli altri preti del calendario? Falsi anche quelli?

Un altro di certo. Forse non era neanche italiano. Ma le confesso che il mio scatto di sicuro non era romano. La foto mi ritrae davanti a una chiesta barocca della mia Palermo, la chiesa del Gesù di Casa Professa.

Oltre al fatto che lo scatto non gli ha fatto far soldi, lo ha anche messo nei guai. Una volta è stata utilizzata da un giornale online legata al Vaticano per la storia di un prete che bestemmiava, si drogava e spacciava. Ho dovuto far causa per ottenere la rimozione. Abbandona 20 sacchi di rifiuti per strada, appicca il fuoco e se ne va: incastrato (e arrestato) grazie alle telecamere nascoste.

Ostiamare è in Serie C, il capitano: abbiamo lavorato tanto, siamo orgogliosi. Le lacrime del presidente Daniele De Rossi hanno un valore straordinario. Roma, il cattivo tempo continuerà per i prossimi 40 giorni? La tradizione popolare che prevede il meteo da incubo.

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