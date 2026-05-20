L’articolo parla di Giovanni Malagò, il presidente del calcio che si prepara a rimpolpare il calcio nazionale. Dopo aver ereditato il più grande autosalone di Roma e aver fondato la società di gestione della FIGC, Malagò si prepara a raccogliere i cocci della religione nazionale e a rimettere in sesto il calcio italiano.

Questo articolo su Giovanni Malagò è pubblicato sul numero 22-23 di Vanity Fair in edicola fino al 2 giugno 2026. Con qualche debito fuori pista, ma nulla che abbia impensierito gli applausi del pubblico pagante e degli sponsor.

Meno che mai il suo umore addestrato, da mezzo secolo, nei salotti che contano, sui campi verdi del golf, e quelli rossi del tennis a sfidare banchieri, attori, oltre al suo amico Panatta. Ospite fisso nei circoli sempre smaglianti della Capitale, dove di giorno si palleggia con il potere dei Palazzi e di notte ci si rilassa tra i tavoli del Jackie O’Dopo il terzo mondiale che ci siamo sgonfiati da soli, gli europei mancati, la serie A che sonnecchia in eterno palleggio, toccherà a lui rimettere in sesto il calcio nazionale.

Come ripetono tutti i pronostici della corsa alla presidenza della Federazione, urne il prossimo 22 giugno, unico avversario Giancarlo Abete, anche lui di una qualche nobiltà sportiva, ma al momento indietro di parecchie lunghezze. Gli resta da sbrigare una seccatura amministrativa che regola il passaggio troppo veloce dalla presidenza Coni a quella Figc, ma le norme, opportunamente trattate dalle alchimie degli avvocati, ci sono un minuto prima e spariscono il minuto dopo.

Se non bastasse, tutte le fanfare dello sport suonano per Malagò in omaggio alla sua storia e alla sua educata auto-propaganda cominciata tanti anni fa quando ereditò dal babbo il più grande autosalone di Roma che aveva le Bmw in esclusiva, vendeva Maserati ecome fossero frutti di mare, non lesinava neppure qualche Mercedes in prestito a giornalisti e amici, bastava chiedere. Il tutto con massima educazione e copertura bipartisan – sinistra, destra, centro – che l’hanno reso di acciaio rotondo, come si addice a un presidente.

Con l’invidiabile costanza di arredare le cronache mondane molto più di quelle politiche per le sue innumerevoli fidanzate, sempre di alto profilo , le estati in villa a Sabaudia con il mitologico Francesco Totti e la Venere d’acqua Federica Pellegrini. A breve gli toccherà l’impresa della vita, raccogliere i cocci della religione nazionale, che laicamente vale 5 miliardi di euro all’anno, trovare un argine ai bilanci in rosso delle squadre, agli stadi decrepiti, ai presidenti litigiosi, agli arbitri sotto investigazione.

Rifare con quei cocci una cattedrale. E con i suoi fedeli un pranzo di gala ogni maledetta domenica. Perché l’Italia è fuori dai Mondiali? L’abbiamo chiesto a Pierluigi Pardo Limiti strutturali, mancanza di talento e una crisi culturale che attraversa tutto il sistema calcio, abbiamo provato a capire i motivi di un’assenza che dura ormai da oltre un decennio e le conseguenze che questa comporta.

Olimpiadi Milano Cortina 2026, tutta la moda della cerimonia di chiusura: i costumi realizzati con materiali riciclati e la creatività italiana per Achille Lauro, Joan Thiele e Roberto Bolle Una festa per celebrare il saper fare del nostro paese immersa nelle atmosfere uniche dell’Arena di Verona. Stefano Ciammitti ha firmato i costumi sostenibili indossati dagli artisti sul palco mentre Dolce&Gabbana ha vestito Achille Lauro e Sportmax Margherita Vicario Da Belinelli a Tamberi, fino a Nole Djokovic: i grandi campioni alla cerimonia d’apertura di Milano Cortina 2026 L’ex cestista, il saltatore, il tennista: nella lounge affacciata sul palco di San Siro e allestita da On Location, provider ufficiale di hospitality dei Giochi, c’è un bel via vai di titoli e medaglie.

Quando gli sportivi sostengono lo sport, al di là della propria disciplin





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