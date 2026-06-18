Giovanni Malagò può concorrere alle elezioni per la presidenza della Figc

L'Autorità anticorruzione ha stabilito che Giovanni Malagò, ex presidente del Coni, può concorrere alle elezioni per la presidenza della Figc.

L'Autorità anticorruzione ha stabilito che Giovanni Malagò , ex presidente del Coni , può concorrere alle elezioni per la presidenza della Figc . La decisione dell' Anac ha spazzato via i dubbi relativi alla sua presunta ineleggibilità per le norme sul pantouflage per le cariche apicali nello sport .

Secondo l'Anac, la disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell'articolo 29-bis della legge n. 262/2005, che richiede che il rapporto avviato al termine dell'incarico presso l'organo collegiale rientri tra i rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego. Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcune delle suddette categorie.

Pertanto, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive previste dall'articolo 3, comma 3-bis, decreto legge n. 25/2025. La decisione dell'Anac conferma esattamente quello che da subito ha sostenuto Giovanni Malagò, che ha sempre affermato la correttezza della sua posizione. La decisione dell'Anac ha anche sollevato alcune domande sulla programmazione della Figc e sulla competizione per la presidenza della federazione





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