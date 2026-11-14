Giovanni Minoli su Diaco: alza la voce in tv è normale per gestire ospiti

Giovanni Minoli commenta le polemiche su Diaco, definendo normale alzare la voce in tv per gestire i programmi. Parla di etica e qualità dei contenuti.

Giovanni Minoli ha preso posizione pubblicamente riguardo alle recenti polemiche che hanno coinvolto il conduttore Diaco, fornendo una chiara interpretazione del comportamento dello speaker durante le sue trasmissioni televisive. Il giornalista e conduttore ha dichiarato di stimare profondamente Diaco, descrivendolo come una persona seria e per bene, e ha espresso sorpresa per la situazione creatasi attorno alle sue azioni.

Minoli difende Diaco e la gestione dei programmi

Minoli ha spiegato che alzare la voce in televisione è una pratica normale quando si gestiscono programmi con centinaia di ospiti quotidianamente, al fine di rimettere in riga la squadra quando necessario. Ha sottolineato che Diaco è una persona che studia i grandi programmi del passato per comprendere le dinamiche dell'intrattenimento, augurandogli tutto il bene possibile e definendo le critiche ricevute come poco fondate.

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Analisi degli audio e contestazione etica

Riguardo agli audio pubblicati dalla giornalista Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, Minoli ha liquidato le accuse come una semplice lucarellata, affermando che l'analisi dei quattro casi riportati dai testimoni rivela si tratti di circostanze molto particolari e isolate. Il conduttore ha inoltre ammesso di non aver nemmeno ascoltato l'intervista 'incriminata' all'ex sacerdote Alberto Ravagnani, mantenendo una posizione distaccata rispetto a quel specifico episodio.

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Confronto con altri programmi e etica giornalistica

Minoli ha messo a confronto la situazione con altri programmi televisivi attuali, notando che in molte trasmissioni si pongono domande di ogni genere, inclusa la vita sessuale delle persone o dettagli personali sui protagonisti dei casi di cronaca. Ha sollevato una domanda cruciale sul fatto se l'etica delle interviste sia saltata per tutti o se qualcuno sia trattato in modo inferiore agli altri, senza fornire una risposta definitiva.

Impatto sulla Rai e prospettive future

Il conduttore ha dichiarato di non voler difendere Diaco in senso stretto, ma semplicemente di esporre chi è per lui, lodando la sua voglia di crescere e imparare in un'epoca in cui poche persone si preparano con tale diligenza. Ha infine espresso la sua incapacità di comprendere appieno le dinamiche aziendali della Rai, suggerendo che vi sarebbe molto da studiare nei risultati dei programmi attuali.