Anita Palupi direttrice Little Aresha condanna a 5 anni carcere abusi minori Yogyakarta indagine 144 vittime bambini legati maltrattamenti.

Un tribunale nella città indonesiana di Yogyakarta ha condannato giovedì la direttrice di un asilo nido a cinque anni di reclusione in un caso di abuso sui minori di grande risonanza che ha suscitato indignazione a livello nazionale dopo che la polizia aveva trovato dei bambini piccoli legati durante un'irruzione nella struttura all'inizio di quest'anno.

Condanna Principale e Dettaglio Penale

La condanna a cinque anni inflitta ad Anita Palupi, direttrice dell'asilo nido Little Aresha, è pari alla metà della pena detentiva di 10 anni richiesta dai pubblici ministeri. I giudici hanno inoltre condannato Palupi al pagamento di 510 milioni di rupie (27.929,90 dollari) a titolo di multa. Reuters non è riuscita a contattare immediatamente i rappresentanti legali dell'imputata per un commento.

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Irruzione e Terribili Scoperte in Struttura

L'asilo nido, situato nella provincia di Yogyakarta, è stato perquisito dalla polizia alla fine di aprile, quando sono state rinvenute decine di bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni con mani e piedi legati. I pubblici ministeri hanno inoltre sostenuto che Little Aresha operasse senza licenza e che gli assistenti legassero, schiaffeggiassero e pizzicassero abitualmente i bambini per renderli più facili da gestire. I pubblici ministeri hanno affermato che l'indagine ha identificato 144 bambini vittime, mentre la polizia ha individuato complessivamente 32 indagati.

Precedenti e Pene per Gli Altri Imputati

A fine ottobre, 11 assistenti sono stati condannati a pene detentive comprese tra i due e i tre anni, anch'esse più lievi rispetto alle richieste del pubblico ministero che prevedevano pene di cinque anni. Inoltre sono stati multati ciascuno di 60 milioni di rupie (3.285,87 dollari), secondo quanto riportato dai media locali. La decisione giudiziaria segna un precedente importante nel processo di giustizia per i minori vittime di violenza istituzionale in Indonesia.

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Accuse Aggiuntive e Risarcimenti Economici

In un caso separato, la presidente dell'asilo nido Diyah Kusumastuti è stata accusata di aver orchestrato gli abusi e di aver gestito una struttura senza licenza dal 2022 al 2026. Rischia una pena detentiva di 10 anni e una multa di 900 milioni di rupie, oltre a un risarcimento di 1,2 miliardi di rupie (65.717,42 dollari) a favore di 83 bambini, secondo quanto riportato dai media locali.

Impatto Sociale e Reazione Nazionale

Il caso ha portato a un rinnovato dibattito sulle normative di sicurezza per le strutture per l'infanzia e sulla necessità di ispezioni più rigorose. La sentenza sottolinea l'importanza di proteggere i vulnerabili e garantire che le strutture operino secondo gli standard previsti dalla legge. La comunità locale attende con attenzione lo sviluppo degli altri procedimenti giudiziari collegati al caso Little Aresha.