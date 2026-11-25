L'ex conduttore Report Giovanni Ranucci è stato sentito in Procura a Roma per l'attentato esploso a Pomezia. Nel dettaglio i nomi dei coinvolti e lo stato dell'indagine coordinata da Lo Voi.

L'ex conduttore di Report Giovanni Ranucci si è recato nella mattinata di lunedì all'ufficio del sostituto procuratore Eduardo De Santis, situato in piazzale Clodio a Roma, per essere ascoltato come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta in corso. La visita presso la Procura di Roma è avvenuta in relazione all'attentato esplosivo avvenuto nell'ottobre 2025 davanti alla sua abitazione situata nella frazione di Campo Ascolano, presso Pomezia, dove un ordigno rudimentale era stato fatto detonare con l'intento di danneggiare l'abitazione del giornalista. Al momento del suo arrivo in Procura, Giovanni Ranucci si è limitato a dichiarare pubblicamente: "Sto bene e tranquillo", prima di dirigersi verso l'ufficio del magistrato incaricato del fascicolo, che è stato coordinato dal procuratore capo Francesco Lo Voi.

Dettagli sull'attentato e contesto investigativo

L'attacco subito dalla dimora di Giovanni Ranucci nel quartiere di Pomezia rappresenta un caso di cronaca di notevole impatto a causa della natura violenta e della finalità intimidatoria dell'azione, che ha colpito un noto volto televisivo italiano. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Francesco Lo Voi, si sta rivelando sempre più complessa e strutturata, poiché non si tratta di un semplice reato di danneggiamento, ma di un attentato dinamitardo preparato con largo anticipo. Il tribunale del Riesame ha già riconosciuto il metodo mafioso come aggravante nel caso, indicando che l'operazione era parte di una strategia criminale organizzata e non di un atto isolato.

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Le indagini hanno già portato a risultati concreti e significativi, portando diversi soggetti sotto accusa o in custodia cautelare. Tra le figure principali spicca Valter Lavitola, ex editore e imprenditore, che si trova in carcere dallo scorso agosto e che ha già reso dichiarazioni di ammissione della propria responsabilità, configurandosi come il mandante dell'attentato. La sua confessione ha fornito una svolta decisiva alle indagini, permettendo ai magistrati di ricostruire la catena di comando che ha portato all'esplosione della carica rudimentale davanti alla casa di Giovanni Ranucci.

Coinvolti diretti e ruolo dell'intermediario

Oltre al mandante Valter Lavitola, l'impianto accusatorio ha già individuato i presunti esecutori materiali dell'attentato, i quali erano stati arrestati nel corso del mese di giugno. In totale erano stati coinvolti quattro individui: tre uomini sono attualmente detenuti in carcere, mentre una donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. A ciascuno di loro sono contestati diversi reati, tra cui la detenzione e il porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo, l'uso dell'ordigno stesso, minaccia e danneggiamento. Le accuse prevedono inoltre l'aggravante dell'azione commessa da più di cinque persone e con modalità mafiose, una qualifica che aumenta notevolmente la severità delle pene previste.

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Un elemento cruciale dell'indagine riguarda la figura di Gomes Tavares, cittadino camerunense che risulta ancora latitante in Africa. Gli inquirenti lo indicano come l'intermediario chiave tra l'imprenditore Valter Lavitola e il gruppo criminale che ha materialmente compiuto l'attentato. La fuga di Gomes Tavares rappresenta uno dei principali obiettivi delle indagini internazionali, poiché la sua cattura potrebbe fornire prove dirette e definitive sui canali di finanziamento e sulla logistica utilizzata per la preparazione dell'ordigno esplosivo detonato a Campo Ascolano.

Conseguenze e prossimi passi dell'indagine

La conferma da parte del tribunale del Riesame delle misure cautelari e delle aggravanti mafiose rafforza la posizione dell'accusa e getta luce sulla sofisticazione della macchina criminale dietro l'attacco. Il coordinamento sotto la guida del procuratore capo Francesco Lo Voi garantisce un'unità di indagine che integra le diverse branche investigative, dalla lotta alla criminalità organizzata alla ricostruzione tecnica dell'esplosione. La situazione descritta da Giovanni Ranucci, che si dichiara "tranquillo", riflette la consapevolezza di essere sotto tutela, dato che l'attacco era mirato specificamente alla sua persona e alla sua attività giornalistica.

Il caso di Pomezia rimane aperto e in fase di approfondimento, con l'attenzione delle forze dell'ordine concentrata sulla localizzazione di Gomes Tavares e sul completamento delle intercettazioni e delle analisi forensi. La collaborazione tra le diverse autorità giudiziarie, guidate da Eduardo De Santis e Francesco Lo Voi, continua a essere fondamentale per garantire che ogni anello della catena criminale venga portato alla luce. L'evoluzione delle accuse contro Valter Lavitola e gli esecutori materiali potrebbe portare a nuovi sviluppi processuali nei prossimi mesi, consolidando la responsabilità dei mandanti in relazione all'attentato dinamitardo.