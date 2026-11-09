Giovanni Sparago, la svolta nelle indagini: esami DNA e impronte su pistola a novembre

Il gip fissa al 12 novembre le perizie su arma e tracce biologiche. La famiglia di Giovanni Sparago ha ottenuto i test chiave per ricostruire la dinamica della morte in caserma a La Spezia.

Le indagini sulla morte del maresciallo Giovanni Sparago, trovato senza vita nella caserma di La Spezia il 22 aprile scorso, hanno registrato una determinazione significativa con l'impostazione delle perizie scientifiche. Il giudice per le indagine preliminari ha fissato per il 12 novembre l'avvio degli accertamenti tecnici sull'arma da fuoco in dotazione al giovane militare, un atto procedurale fondamentale per la ricostruzione dei fatti.

Questa decisione permette di analizzare le tracce biologiche e le impronte digitali presenti sul revolver, elementi cruciale che finora erano rimasti in una fase di stallo legale. La famiglia di Giovanni Sparago ha dovuto attivarsi attraverso i propri legali per superare l'iniziale resistenza della magistratura locale a procedere con questi esami definitivi.

Also read Alpitour World e la Borsa: il piano di Giovanni Tamburi per il gigante del turismo italiano

Perizie su DNA e impronte digitali

La procura spezzina, guidata dalla procura distrettuale, ha ordinato specifici esami scientifici sull'arma del maresciallo dei carabinieri di 24 anni. Le procedure includeranno la profilazione del DNA e l'analisi dettagliata delle impronte papillari latenti lasciate sulla custodia dell'arma. Queste verifiche sono essenziali per escludere la presenza o l'intervento di terze persone durante gli eventi che hanno portato al decesso.

Il maresciallo Sparago, originario di Curti in provincia di Caserta, è stato rinvenuto senza vita all'interno del Comando provinciale delle forze di polizia a La Spezia. La causa del decesso è stata attribuita a un colpo di pistola alla testa, circostanza che ha immediatamente posto l'attenzione sugli elementi materiali lasciati dall'arma.

Advertisement

La battaglia legale dei familiari

I difensori della famiglia della vittima, gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo, hanno condotto una dura battaglia legale per ottenere questi accertamenti irripetibili. Dopo un primo rifiuto da parte della pm Monica Burani, che si rifiutava di autorizzare i test, i legali hanno presentato un esposto dettagliato alle autorità superiori. Questo documento ha sollecitato l'intervento dei Procuratori Generali presso la Corte d'Appello di Genova e il Procuratore Capo di La Spezia.

La reazione istituzionale ha portato a un cambiamento di orientamento da parte della Procura. Il provvedimento finale garantisce l'affidamento delle analisi a tecnici competenti, con l'obiettivo chiaro di ricostruire la dinamica esatta dell'evento e di chiarire se vi siano stati indizi di istigazione al suicidio o altre responsabilità.

Impatto sulle indagini e prossimi passi

L'arma da fuoco non era stata posta sotto sequestro formale immediatamente dopo il ritrovamento del corpo, una prassi che aveva inizialmente limitato l'accesso ai campioni biologici. Ora che il via libera è stato ottenuto, il fascicolo aperto per l'ipotesi di istigazione al suicidio potrà essere integrato con prove tecniche inattaccabili.

I risultati delle analisi di laboratorio attesi per il 12 novembre saranno determinanti per il futuro del procedimento penale. La magistratura potrà così valutare con maggiore precisione se le circostanze abbiano escluso o confermato la dinamica proposta inizialmente, fornendo alla famiglia di Giovanni Sparago risposte basate su dati scientifici concreti e non solo su elementi testimoniali.