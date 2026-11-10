Giovannini e atlete squalificate Ice Skate Academy

Ice Skate Academy: squalifica per il tecnico Giovannini e tre atlete per molestie e bullismo su una minore. Dettagli audio e posizione delle parti.

Una grave vicenda di bullismo e molestie sessuali ha coinvolto l' Ice Skate Academy, portando alla squalifica del tecnico Giovannini e di tre atlete minorenni. La questione riguarda una giovane promessa del pattinaggio artistico, all'epoca tra i 13 e i 16 anni, che ha denunciato il coach per comportamenti inaccettabili durante le sessioni di allenamento.

Dettagli delle registrazioni audio ai Carabinieri

La giovane atleta ha registrato quasi 9 minuti di audio con il proprio telefonino, documenti che sono stati successivamente consegnati ai Carabinieri. Nelle registrazioni, il tecnico utilizza un linguaggio volutamente offensivo e sessualmente esplicito, facendo riferimento a un dildo vibrante e paragonando i piedi di una giovane ad un preservativo grazie a una crema applicata.

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Le frasi registrate includono insulti gravi rivolti direttamente alle atlete. Giovannini afferma testualmente: "Sei una gran pu***na, non vedevi l'ora di farti massaggiare". In un altro passaggio, il tecnico critica l'aspetto fisico di una ragazza dicendole: "Fai schifo, hai le unghie lunghe, sei una va**a", aggiungendo che non avrebbe dovuto regalarle una crema ma piuttosto un dildo di gomma vibrante.

Reazione del gruppo e allontanamento dell'atleta

Dopo aver effettuato le registrazioni, la giovane ha cercato supporto dalle compagne di squadra, ma la reazione è stata quella opposta a quanto previsto. Le altre atlete, istigate dall'allenatore, hanno tentato di cancellare i file audio e hanno aggredito verbalmente la denuncia, chiedendole di "cancellare sti c***o di audio di m***a".

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Una delle ragazze che si è ribellata alle pressioni del gruppo ha registrato anche il tentativo di cancellare le prove, ma le altre hanno cercato di impedirglielo. Di fronte all'ostilità, la giovane vittima si è chiusa in bagno per proteggersi. Successivamente, le tre atlete hanno riferito tutto all'allenatore, che ha proceduto a cacciare la giovane dalla squadra con l'etichetta di "prolungati comportamenti negativi".

Archiviazione penale e squalifica sportiva

La vicenda è stata analizzata sia in sede penale che in quella sportiva. In ambito penale, Giovannini era indagato per maltrattamenti nei confronti della sola atleta denunciante, ma è stato successivamente archiviato. La decisione si basa sulla valutazione che i fatti accertati non presentassero i caratteri di abitualità e di consistente lesione alla dignità e libertà morale della vittima.

Nel processo sportivo, la situazione appare più complessa e criticata. La Federghiaccio non ha accettato la richiesta presentata dall'atleta tramite il suo avvocato Fabio Pennisi di depositare una memoria integrativa agli atti. Di conseguenza, negli atti ufficiali potrebbero non esserci state le dovute valutazioni sulle frasi a sfondo sessuale pronunciate dall'allenatore.

Posizioni legali e richieste di giustizia

Karol Pescosta, legale delle tre giovani accusate di comportamenti irrispettosi, ha difeso le atlete sostenendo che le registrazioni non riguardano la vita sportiva delle ragazze, ma aspetti privati. Tuttavia, la mamma della presunta vittima ha espresso forte scontento per le sanzioni ritenute lievi, chiedendo giustizia per la figlia e un approccio più rigoroso verso uno sport che definisce sporco.

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La famiglia denuncia tre anni di sofferenza per la giovane atleta, sottolineando come le condotte di Giovannini non siano state sanzionate adeguatamente in sede penale. La richiesta finale mira a garantire che simili episodi di bullismo e molestia non vengano più ignorati dalle autorità sportive, tutelando il benessere psicologico e fisico dei giovani atleti.